Un mapa para garantizar la seguridad: así son las recomendaciones del Sporting para moverse en San Sebastián

El Sporting ha trasladado a sus peñas y a los cerca de 2.000 aficionados rojiblancos que se desplazarán este sábado a San Sebastián una serie de recomendaciones de seguridad para evitar incidentes en la previa del partido ante la Real Sociedad B en Anoeta. El club ha distribuido un mapa en el que se señalan los puntos de la ciudad considerados de mayor riesgo, una medida que forma parte del protocolo de seguridad para prevenir conflictos como los ocurridos en la visita a Valladolid. El objetivo es ordenar los movimientos de la Mareona y reducir las posibilidades de coincidir con grupos locales más radicales.

Las recomendaciones del Sporting / LNE

Según el mapa remitido a los seguidores, la zona más delicada se sitúa en la Parte Vieja, concretamente en la calle Juan de Bilbao, que aparece marcada como punto rojo por la elevada presencia de aficionados locales y por tratarse de un área muy concurrida en las horas previas a los partidos. También se recomienda evitar la Avenida de Madrid, la plaza Ferrerías y la plaza Amarras, todas ellas en el entorno de Anoeta, catalogadas como áreas de riesgo moderado por ser lugares de paso habitual de seguidores de la Real y donde se pueden producir cruces no deseados. El mapa señala dos locales concretos, el bar Txuri y el bar Xanti, también en las inmediaciones del estadio, como espacios donde podrían concentrarse grupos más radicales y que conviene esquivar tanto antes como después del encuentro.

Las autoridades han establecido rutas seguras para la llegada de los aficionados visitantes y el club recuerda que la intención es únicamente garantizar un desplazamiento tranquilo.