Borja Jiménez reivindica al Sporting: “No había dudas dentro del vestuario”

"Estamos muy contentos con Queipo; la gente que es de club tiene un sentimiento mayor que los que llevamos nuevos", dice Borja Jiménez que se fue más que satisfecho de Anoeta tras conseguir una victoria importante para relanzar al equipo.

ANÁLISIS DEL PARTIDO. "Hemos conseguido ganar, haciéndolo fuera de casa y ante el mejor local. No ha sido un partido muy vistoso, pero estuvimos serios y concedimos muy poquito. Llegamos a los veinticuatro puntos, que es el ecuador de nuestro primer objetivo. Pasamos tres días fuera de casa y son todo noticias positivas, pasando en Copa y ganando hoy y acabando con más gente sana de con la que habíamos llegado".

FIN A LA MALA RACHA. "Dentro no había ninguna duda, sabíamos lo difícil que es esta categoría. En casa llevamos dos partidos seguidos buenos y el último lo merecimos ganar y no lo hicimos, por eso teníamos esa demora de puntos. Pero no ha habido dudas dentro. Es una victoria muy importante, fuimos muy sólidos esta semana. A pensar ahora en el Granada y volver a nuestras casas tras tantos días fuera".

SUFRIMIENTO AL FINAL. "Ganar casi siempre lleva implícito el sufrir en esta categoría. Conseguimos dejar la portería a cero hoy, también en Copa. El equipo tiene que ir ganando en esa solidez. Tenemos la capacidad de defender muy alto como en la primera parte, aunque nos costó más en la segunda porque ellos asumían más riesgos al ir por detrás. Estamos contentos con la victoria y con el esfuerzo de los chicos. Ha sido una semana muy positiva".

MEJORÍA EN DEFENSA. "Hacemos mucho hincapié en que en ataque siempre tenemos cuatro o cinco situaciones claras por partido y somos conscientes de que las tendremos, entonces tenemos que ganar en esa solidez defensiva por cómo son de ajustados los partidos en esta categoría".

CAMBIO DE PERRIN. "El cambio de Perrin al descanso fue algo táctico. Tenía tarjeta y no queríamos asumir riesgos por ese lado".

CALMA CON EL MERCADO. "Después de ganar dos partidos lo único que se merecen los chicos es que se hable de ellos, de los que están aquí. A los que puedan venir les recibiremos con los brazos abiertos. El club estará trabajando en todo esto, pero los mercados no dependen de uno solo, también de cuándo el otro club deje salir a sus futbolistas porque en este mercado todos suelen tener equipo. Tenemos dos partidos de liga más el de Copa antes de cerrar el año y el primero en enero muy seguido, así que tenemos muy claro que a priori somos los que estamos aquí los que afrontaremos esos partidos. Habrá tiempo de decidir, de momento no es algo que me preocupe. Estoy centrado en sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tengo".

RESPALDO DE LA MAREONA. "Ha sido muy bonito. Hemos jugado en casa estando a 400 kilómetros. La Mareona ha vuelto a responder, como siempre. Su grada estaba llena y se escuchaba. Se lo comenté a los futbolistas antes de salir al campo, que nos debíamos aún más a nuestra gente por el esfuerzo que habían hecho, que teníamos que lograr que sus 4 horas de viaje de vuelta sean ahora más felices".

QUEIPO. "Estamos muy felices con Queipo. Pude hablar con él antes de su primera titularidad imaginando cosas que podrían pasar. Cumple 100 partidos en el club. La gente que es de club tiene un sentimiento mayor que todos los que llegamos nuevos. Tanto él como Gaspar, Diego, Guille, Joel, todos los que están aquí, lo que supone para ellos representar a su equipo es muy especial. Si alguien se lo merece por los últimos meses que ha pasado es Queipo. Ha vuelto a hacer un buen partido, ha desbordado y encarado, como le pedimos. Me alegro por él porque es un sportinguista de corazón".