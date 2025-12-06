Mario Ordóñez y Enol Prendes regresan a Asturias para ayudar al Sporting Atlético

Los canteranos Mario Ordóñez y Enol Prendes regresaron ayer a última hora de la tarde a Asturias para incorporarse este mismo sábado a la dinámica del Sporting Atlético y ayudar al filial rojiblanco en el importante encuentro que afronta este domingo en Mareo ante el Llanera, líder en solitario de Tercera RFEF. Los dos jugadores del filial rojiblanco completaron la sesión de entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Areitio y, al confirmar el cuerpo técnico que tanto Christian Joel como Gaspar Campos están aptos para competir en Anoeta, se decidió en la expedición rojiblanca avanzar la llegada de ambos futbolistas a Gijón para que puedan ponerse ya este mismo sábado a las órdenes de Samuel Baños, y, si este lo entiende oportuno, compitan el domingo frente al Llanera. De esta manera, Borja Jiménez, que ya había enviado antes a casa a Ferreres, Bruno Rubio, Marcos Fernández y a Iker Martínez, mantiene en dinámica del primer equipo a Alex Diego y Manu Rodríguez, que ya son prácticamente miembros de la primera plantilla. Tanto el lateral izquierdo como el mediocentro estarán este sábado convocados para el encuentro en Anoeta.

Por otro lado, el Sporting conocerá en el sorteo que se celebra en Las Rozas el próximo martes 9 de diciembre a su rival para los dieciseisavos de Copa del Rey. Los gijoneses competirán en El Molinón ante un Primera División.