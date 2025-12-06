Mario Ordóñez y Enol Prendes regresan a Asturias para ayudar al Sporting Atlético
Los canteranos Mario Ordóñez y Enol Prendes regresaron ayer a última hora de la tarde a Asturias para incorporarse este mismo sábado a la dinámica del Sporting Atlético y ayudar al filial rojiblanco en el importante encuentro que afronta este domingo en Mareo ante el Llanera, líder en solitario de Tercera RFEF. Los dos jugadores del filial rojiblanco completaron la sesión de entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Areitio y, al confirmar el cuerpo técnico que tanto Christian Joel como Gaspar Campos están aptos para competir en Anoeta, se decidió en la expedición rojiblanca avanzar la llegada de ambos futbolistas a Gijón para que puedan ponerse ya este mismo sábado a las órdenes de Samuel Baños, y, si este lo entiende oportuno, compitan el domingo frente al Llanera. De esta manera, Borja Jiménez, que ya había enviado antes a casa a Ferreres, Bruno Rubio, Marcos Fernández y a Iker Martínez, mantiene en dinámica del primer equipo a Alex Diego y Manu Rodríguez, que ya son prácticamente miembros de la primera plantilla. Tanto el lateral izquierdo como el mediocentro estarán este sábado convocados para el encuentro en Anoeta.
Por otro lado, el Sporting conocerá en el sorteo que se celebra en Las Rozas el próximo martes 9 de diciembre a su rival para los dieciseisavos de Copa del Rey. Los gijoneses competirán en El Molinón ante un Primera División.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir