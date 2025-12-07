Abelardo sobre Dani Quiepo: "Me sorprendió para bien y decidí darle una oportunidad"

A la celebración de Queipo por sus cien partidos en el Sporting se suma también quien le dio la primera oportunidad en el fútbol profesional: Abelardo. El técnico que lo hizo debutar recuerda que conocía bien al extremo mucho antes de que diera el salto al primer equipo. "Estaba con mi hijo en categorías inferiores del club, también con Nacho Martín y Diego López", cuenta el por dos veces entrenador rojiblanca. Explica que, durante aquella pretemporada, Queipo "me sorprendió para bien y decidí darle una oportunidad". Lo vio preparado y "le puse como titular ante el Mirandés en el primer partido de Liga", cuenta el Pitu.

Para Abelardo, el Dani Queipo que cumple ahora cien partidos es, ante todo, "un diez como persona". Del jugador destaca su humildad y su capacidad de trabajo. Por eso celebra especialmente que haya alcanzado una cifra tan significativa con la camiseta del Sporting.

El Pitu no entra a valorar los momentos de mayor dureza, cuando la afición fue más crítica, pero sí subraya que para el extremo ha sido "un aprendizaje importante": entender que en el fútbol hay etapas buenas y malas y que superarlas también forma parte del crecimiento. Se alegra de que los pitos se transformaran en aplausos en el choque frente al Andorra y de que ahora vuelva a disfrutar de continuidad.

Sin pronosticar cuál será el papel del canterano a partir de ahora, sentencia: "Espero que siga progresando y que esos cien partidos que ha cumplido sean otros cien, y con el Sporting".