La emoción de Queipo tras cumplir 100 partidos con el Sporting: "Ver esa camiseta con ese número tan grande..."

"Nunca piensas que vas a cumplir cien partidos con el Sporting de Gijón. Tampoco lo pensaba cuando debuté. Y, ‘joder’, ver esa camiseta con ese número tan grande…”, se le escapa emocionado a Dani Queipo, que en cuestión de dos semanas ha pasado de 0 a 100. El canterano, de 23 años, se convirtió en Anoeta en centenario con el club de su vida. El aniversario llega en un momento muy especial, porque hace justicia a su capacidad de resistencia para superar la adversidad. Queipo ha logrado afrontar el reto más difícil en este deporte: convencerse a sí mismo —y convencer a su entrenador— de algo que en realidad ya había demostrado antes.

El club rojiblanco difundió este domingo un vídeo del extremo sobre el césped de Anoeta con la camiseta conmemorativa del centenario. “¡Qué grande eres!”, le grita un aficionado. Joaquín Alonso, el jugador que más veces vistió la rojiblanca, fue el encargado de acompañarlo en el tributo. “Disfrútalo, porque estás en el mejor sitio. Para conseguir muchos objetivos que te vas a marcar seguro”, le animó. “Como te descuides te cojo”, le respondió Queipo entre bromas. Antes, Borja Jiménez ya había tenido un guiño hacia él en la sala de prensa.

El homenaje llega en el instante preciso. Porque Queipo se ha ganado a pulso esta celebración tras demostrar raza como persona y calidad como futbolista, cualidades indispensables para jugar en El Molinón. Su imagen llorando desconsolado en el encuentro frente al Andorra lo convirtió en un símbolo de lucha y en ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan los deportistas para superar la presión. Una prueba más de que la salud mental atraviesa todos los vestuarios, también el del Sporting.

Además de esa humanidad que ha conectado con la afición, Queipo ha sido capaz de recuperar su mejor versión para ganarse un sitio en los planes de Borja Jiménez. Hoy, su salida del Sporting en el mercado de enero parece ya un asunto del pasado. Queipo vuelve a ser un jugador trascendente en su Sporting.