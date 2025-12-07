La opinión de Josu Uribe sobre el partido del Sporting: esto es fútbol, papá

Excelente semana para el Real Sporting de Gijón, primero con una eliminatoria copera que trajo una victoria forastera y tres días después con otra victoria fuera de casa que da muchísima tranquilidad al cuadro asturiano y le hace ver el futuro de manera diferente y, sobre todo, que le vuelve a hacer recuperar sensaciones de juego y pensar en objetivos diferentes.

Primera derrota como local del filial de la Real Sociedad, cuyos números en casa eran muy buenos y ante equipos de la talla de Valladolid, Almería, Cádiz o Valladolid.

Los guipuzcoanos partieron con su habitual modelo de juego 1-4-3-3 con una línea de cuatro muy adelantada y dos laterales de muy largo recorrido, Garro y Balde, junto a una línea de tres centrocampistas claros como Carbonell en el rol más defensivo unido a dos auténticos box to box como Ezeiza y Aguirre, para terminar con tres atacantes de un nivel muy alto como Astiazaran, Ochieng y Carrera.

Un Sporting con su dibujo habitual (1-4-2-3-1) repitiendo línea defensiva junto a un doble pivote con Nacho Martín y Justin, con Corredera por delante enganchando con Queipo, Otero y Gelabert.

Una primera parte muy igualada en posesiones, situaciones de gol, duelos ganados y ningún control del juego por parte de ambos dos equipos, y sin poder imponer ni la Real su mayor calidad y velocidad ni los asturianos sus vertiginosas transiciones.

Es un equipo el vasco que te exige muchísimo en lo defensivo por su propuesta atrevida y valiente y, ante todo, por la velocidad de sus jugadores, lo que llevó a los rojiblancos a una presión muy adelantada para evitar las superioridades en zonas defensivas de los vascos que les permitieran conectar con sus peligrosísimos hombres de ataque.

El Sporting siempre evitó pérdidas de balón en zonas que permitiesen transitar a los jóvenes jugadores vascos. Se juntó muy rápido en defensa, dificultando mucho el ataque blanquiazul. Iniciada la segunda parte, llegó el gol asturiano en una acción magnífica de Diego que culminó, como no, el mejor jugador rojiblanco, que donde lo pongas lo demuestra día a día como es Gelabert. Fue magnífico ver cómo ganó la posición al defensor y realizó una ejecución de cabeza maravillosa. Y eso que no es su fuerte. A partir de aquí se vio otro partido, con un Sporting mucho más metido en su campo en un bloque muy bajo con muchas ayudas defensivas, con una enorme aptitud de todos para reducir espacios y tiempo a los buenos jugadores txuri urdin. El objetivo ahora era de robar y poder usar los espacios que dejaba el rival, aunque le costó poder montar transiciones ofensivas como hizo en Valladolid y fue un equipo mucho más práctico, priorizando lo defensivo y evitando equivocarse en defensa.

Un rival ya con poco tiempo, poco espacio para maniobrar y muchas prisas, lo que les llevó a acelerarse en ataque perdiendo mucha precisión.

Un rival que prescindió de dos de sus centrocampistas de posición para introducir cambios muy ofensivos como Dani Díaz, Mariesku y Marcial, pero sin poner en aprietos a Yáñez.

Un Sporting que ralentizó mucho el juego tirando de su mayor experiencia, evitando ese ritmo frenético que tanto les gusta a los filiales en su casa y llevando el partido a un final donde no sucediesen demasiadas cosas para conseguir llevarse una importante victoria para Gijón.

No fue un triunfo muy lucido, ni fue un partido donde el Sporting superó al rival o le hizo sufrir con su mejor arma como es el contraataque. Fue una victoria basada en el orden y en el trabajo colectivo de todo el equipo ante un conjunto muy peligroso si le dejas correr. No olvidemos que tenían los mejores números como local. Fue una victoria basada en la experiencia y en los modus operandi de la Liga Hypermotion donde si no te equivocas fuera de casa y te pones por delante tienes muchas papeletas para llevarte tres puntos.

El técnico guipuzcoano se quejó del ritmo lento junto a demasiadas faltas y detenciones del juego. Quizás hubiera preferido un rival más valiente dejando muchos espacios a su espalda para que su equipo pudiera lucir sus virtudes, pero se encontró a un Sporting que priorizó después del gol minimizar las virtudes del rival y llevar el partido a donde más incómodo está un equipo filial. Debe de olvidarse ya de etapas meramente formativas y meterles en la cabeza a los buenos jugadores que tiene un enorme espíritu competitivo que les haga estar preparados para el salto al primer equipo, no solo en lo futbolístico si no también en los códigos del fútbol profesional. Esto no es una liga de filiales, es el fútbol de verdad y ahí surgen códigos que hay que saber manejar y respetar, porque cuando te toca tirar de ellos para cerrar el principal objetivo del fútbol a este nivel, que no es otro que la victoria, todos los hacemos. Como dice Bordalás, "esto es fútbol, papá". A disfrutar.