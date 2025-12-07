El Sporting explora distintas opciones para el mercado de enero: esta es una de las que gusta

"Los que puedan venir los recibiremos con los brazos abiertos. El club trabaja en esas incorporaciones", proclamó desde Anoeta Borja Jiménez. Hoy, el área deportiva del Sporting trabaja junto al entrenador en concretar los perfiles a contratar en el mercado invernal. En las últimas semanas, sostienen conocedores de la situación, el contexto ha ido variando, algo que demuestra que, a un mes de que se abra la ventana de invierno, es todavía muy pronto para definir los objetivos, tanto en forma de entradas como de salidas. Sí se maneja un borrador en el que se recogen las necesidades, con el foco puesto en mejorar esas áreas (un delantero y un defensa). El área deportiva recaba informes de cuatro demarcaciones: delantero, extremo, central y lateral izquierdo. Pero todo depende de las salidas y de lo que pueda suceder en este mes, sin duda importante para valorar cada caso al detalle y analizar rendimientos. Algunos casos han confirmado que aún es precipitado establecer conclusiones. Un ejemplo: la irrupción de Dani Queipo, que tiene todas las opciones de seguir. También la confirmación de que Mareo tiene en casa a un lateral prometedor y preparado para competir como es Alex Diego.

Antonio Cordero, en el radar.

El análisis de los objetivos, sostienen en la entidad, se mantiene en estudio, pendiente primero del rendimiento que ofrezcan los jugadores que ya tiene la plantilla y de las opciones que ofrezca un mercado muy comprimido y complejo como es siempre el de enero. Por el momento, el club no ha establecido un orden de prioridades ni ha fijado un primer objetivo; sí ha hecho algunos movimientos para conocer información de potenciales jugadores al detalle.

La comisión deportiva continúa realizando su trabajo y sigue haciendo consultas. Uno de los jugadores por los que se ha preguntado es Antonio Cordero, un joven atacante que hizo ya mucho ruido en el Málaga y que es propiedad del Newcastle. Actualmente se encuentra cedido en el KVC Westerlo, donde no tiene minutos, por lo que no continuará a partir de enero. Pero la competencia es enorme, con el Deportivo de La Coruña a la cabeza para solicitar su cesión.

Jon Karrikaburu (Real Sociedad) es otro jugador que agrada enormemente en Mareo. Pero también es un objetivo complicado. El club, que se ha guardado un remanente para la ventana de enero, considera que la plantilla actual es competitiva y que, con dos refuerzos, se puede dar un salto de calidad. La idea, en cualquier caso, es, si es necesario, actuar con determinación en el mercado, con el planteamiento de hacer dos incorporaciones.

El Sporting juvenil disputará la Copa del Rey

El cuadro que dirige Marcos Landeira certificó matemáticamente su clasificación para la Copa del Rey Juvenil una temporada más a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta, gracias a los diez puntos de ventaja que tiene sobre el quinto clasificado, el Racing de Santander. Los rojiblancos, que vencieron 7-0 al Pontevedra en Mareo este sábado, continúan en una encarnizada pelea con el Celta por la primera posición, informa D. BLANCO