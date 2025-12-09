Dubasin acelera para jugar ante el Granada: los plazos con el máximo goleador del Sporting

Jonathan Dubasin vuelve a asomar en el Sporting en la semana previa al partido ante el Granada. El atacante, máximo goleador del proyecto rojiblanco con 7 goles, ha evolucionado de forma favorable de su lesión en el aductor derecho y quiere intentar estar disponible para el encuentro del sábado (16:15 horas) en El Molinón. Aun así, su presencia no está asegurada y dependerá de cómo responda en las sesiones que afrontará estos días en Mareo. Duba, que ha causado baja en los últimos tres encuentros de competición liguera del Sporting, ha acordado con los servicios médicos probarse esta semana para medir sensaciones.

El futbolista tiene entre ceja y ceja llegar a la cita ante el Granada, un partido que en Mareo se considera importante para mantener el paso adelante mostrado en el stage del País Vasco y reforzar la candidatura del equipo al play-off. Sin embargo, incluso si entrara en la convocatoria, su participación sería limitada, sin opciones reales de ser titular, dado el riesgo de acelerar demasiado los plazos. La recuperación de Queipo y la mejoría de Gaspar, que ya disputó más de veinte minutos en Anoeta, permiten a Borja Jiménez no tener que forzar en exceso la maquinaria de un Dubasin que hasta su lesión era un jugador capital para el entrenador abulense.

La posible vuelta del máximo realizador aliviaría a Borja Jiménez que, poco a poco, ha ido recuperando efectivos tras un periodo marcado por las lesiones. El regreso de Duba despeja el panorama ofensivo de un equipo que ha echado en falta su incidencia en el área rival durante estas semanas.

Hoy, el entrenador ha citado a la plantilla en Mareo tras dos días de descanso (10:45 horas) para comenzar a preparar el encuentro contra el Granada. La idea es comprobar a lo largo de la semana si Dubasin puede llegar al partido del sábado o si su reaparición debe aplazarse. En caso de no estar listo ante el Granada, el escenario más probable es que el atacante reaparezca en Butarque frente al Leganés (sábado 20 de diciembre), último encuentro antes del parón. Para ese partido, Duba ya estaría listo para competir al 100%, salvo que la evolución experimente un retroceso.

Este martes, sorteo de Copa del Rey. Este martes, además, se celebra en la sede de la Federación Española en Las Rozas el sorteo de la eliminatoria de los dieciseisavos de final de Copa del Rey. El Sporting competirá seguro ante un Primera División en una eliminatoria que se celebrará a partido único en El Molinón entre los días 16, 17, y 18 de diciembre o 6, 7 y 8 de enero. El club rojiblanco, de hecho, todavía no ha aclarado si esta semana se ejercitará el domingo, después del encuentro del sábado en El Molinón ante el Granada, a la espera de conocer la fecha y hora de la eliminatoria de Copa del Rey.

