Así fue el homenaje a Cote en Sariego: "emoción" y un mensaje optimista
El exlateral rojiblanco recibe el "Carro del país" de la peña Joaquín de Sariego en el 45º aniversario de la entidad
J. E. Cima
"Cote es el mejor embajador del Sporting por cómo fue como jugador, por el poso que dejó, ejemplo de amigo y lealtad a la familia del Sporting". Así definió Joaquín Alonso, desde su peña rojiblanca en Sariego, al exjugador rojiblanco, que recibió el premio anual "Carro del país" de plata. La entrega se realizó durante la celebración del 45.º aniversario de la peña que preside Serafín Cifuentes durante un almuerzo en el restaurante Amandi (Villaviciosa) al que asistieron 160 peñistas.
Cote reconoció estar "emocionado y agradecido por este homenaje de una peña que lleva el nombre de una leyenda como Joaquín. Los aficionados deben seguir apoyando al equipo, que intentará hacerlo lo mejor posible".
También elogiaron la figura de Cote el teniente alcalde de Sariego, Nacho Fernández, Jorge Guerrero y Emilio Llerandi (Federación Peñas del Sporting), así como exjugadores como Juan Carlos y José Luis Ablanedo, Jiménez, Redondo, David, Claudio, Pablo, Javi Fuego, Narciso y David Cano, que regalaron un banderín y una camiseta rojiblanca a la peña Joaquín de Sariego.
También Joaquín, en su reencuentro con la peña fundada en 1980 recibió, un trofeo con unas vacas y pidió otras para el homenajeado Cote, que fue histórico en el Sporting, Roma, Oporto, Villareal, Osasuna y Eibar. Con bufandas del Sporting ondeadas por los aficionados y bajo el grito de "¡Puxa Sporting!" se finalizó el acto.
Las peñas del Sporting, unidas por Navidad.
También otras peñas del Sporting, unidas por la ilusión rojiblanca, se reúnen durante estas fechas para celebrar la llegada de la Navidad. Entre brindis y buenos deseos comparten una gran ilusión: la de conseguir el ansiado ascenso a Primera al final de la presente temporada. Una de ellas fue la peña La Cueva, en el concejo de Piloña, que celebró sus 46 años de sportinguismo rodeada por más de cien peñistas que llevan cerca de medio siglo alentando al conjunto rojiblanco cada fin de semana.
Otra de las peñas más históricas del sportinguismo, la de Castillo de Salas, brindó recientemente por su 43º. aniversario. Con ellos estuvo Juan Luengos, de la Federación de Peñas Sportinguistas. Por su parte, la peña Los Gemelos, en Los Nogales, celebró su tradicional cena de Navidad. Una década de apoyo incondicional cumplió la peña sportinguista de Allande, que celebró su décimo aniversario con un gran encuentro, en el que sus miembros hicieron un acto en el que estuvo presente Gustavo Alonso, presidente de Unipes.
Uno de los actos más especiales lo vivió la peña Manu García, que contó con la presencia del exfutbolista del Sporting, actualmente en el Sporting Kansas City de la MLS, para celebrar su quinto aniversario. Manu García, aprovechando su estancia de vacaciones en Asturias, quiso tener un detalle muy especial con los peñistas e hizo entrega de dos camisetas dedicadas a la agrupación rojiblanca, un gesto que fue muy aplaudido entre todos los presentes.
