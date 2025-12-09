Irarragorri, con serias opciones de liderar desde Gijón la Junta General del Sporting
En Mareo varios trabajadores dan por hecha la presencia del presidente del Grupo Orlegi, que podría verse por primera vez cara a cara con Borja Jiménez, el líder deportivo de su proyecto en Mareo
Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, tiene serias opciones de liderar desde Gijón la Junta General del Sporting que se celebra el próximo lunes 15 de diciembre en El Molinón y donde los accionistas aprobarán las cuentas del ejercicio 2024-2025 y en las que el club ha rebajado su déficit hasta los 3.2 millones de euros. La presencia del mandamás del grupo que controla al Sporting no está cien por cien garantizada, al menos por ahora. Pero, es cierto, que en Mareo algunos trabajadores cuentan con la presencia del primer ejecutivo. Además, Martin Hollaender y Alfonso Villalva, miembros del Consejo de Administración del Sporting y figuras claves en Orlegi, también tienen previsto desplazarse a Asturias para respaldar los números del club rojiblanco. Irarragorri, que ha sido exonerado del proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) -el juez investigaba un supuesto delito de evasión de impuestos del club Santos Laguna-, tendrá la oportunidad de verse cara a cara con Borja Jiménez, el entrenador del club rojiblanco, a quien ya entrevistó el pasado 6 de octubre para cerrar su llegada a la entidad asturiana.
El Sporting, por otro lado, disputa este sábado ante el Granada un encuentro clave en Liga para confirmar su candidatura al play-off, con la puerta abierta a que, si se cumplen las informaciones que manejan los empleados del club, Irarragorri esté en el palco presidencial de El Molinón. Además, los rojiblancos se medirán entre el martes y el jueves de la próxima semana al Valencia por los dieciseisavos de Copa del Rey. Serán, por lo tanto, días de muchos movimientos y actividad en Mareo. Dentro y fuera del campo.
