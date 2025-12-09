Josu Uribe presenta su campus navideño de fútbol en Gijón

AsturGol Gestión Deportiva organiza el Curso de Tecnificación Navidad 2025 de fútbol, un campus dirigido por Josu Uribe, entrenador de fútbol profesional UEFA Pro. La actividad se celebrará los días 29, 30 y 31 de diciembre, en horario de 09.30 a 13.30 horas, en los campos federativos Maximino Martínez Suárez de Roces. El curso contará con grupos reducidos por niveles y trabajará contenidos analíticos y globales, con enfoque técnico y táctico, además de metodología del fútbol profesional y un apartado específico para porteros. La inscripción incluye camiseta y snack a media mañana.