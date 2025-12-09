Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Josu Uribe presenta su campus navideño de fútbol en Gijón

El cartel del campus de Josu Uribe. | LNE

El cartel del campus de Josu Uribe.

AsturGol Gestión Deportiva organiza el Curso de Tecnificación Navidad 2025 de fútbol, un campus dirigido por Josu Uribe, entrenador de fútbol profesional UEFA Pro. La actividad se celebrará los días 29, 30 y 31 de diciembre, en horario de 09.30 a 13.30 horas, en los campos federativos Maximino Martínez Suárez de Roces. El curso contará con grupos reducidos por niveles y trabajará contenidos analíticos y globales, con enfoque técnico y táctico, además de metodología del fútbol profesional y un apartado específico para porteros. La inscripción incluye camiseta y snack a media mañana.

