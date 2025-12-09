El Sporting de Gijón se enfrentará en Copa del Rey a un histórico de Primera División
La eliminatoria de dieciseisavos será a partido único entre el 16 y el 18 de diciembre
El Sporting ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: el Valencia CF visitará El Molinón en una eliminatoria a partido único que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana. El choque copero llegará justo después del encuentro liguero de este sábado en El Molinón ante el Granada y antes de la visita del conjunto rojiblanco a Butarque para enfrentarse al Leganés.
El duelo trae un precedente reciente entre ambos clubes. Sporting y Valencia ya se enfrentaron en la Copa del Rey en 2019. En la ida, disputada en El Molinón, los rojiblancos se impusieron por 2-1, pero en la vuelta, en Mestalla, el Valencia remontó la eliminatoria con un 3-0, dejando fuera al conjunto gijonés.
El sorteo también dejó definidos los cruces de los principales aspirantes al título. El FC Barcelona se enfrentará al CD Guadalajara, mientras que el Real Madrid visitará el campo del Talavera de la Reina en su eliminatoria de dieciseisavos.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas