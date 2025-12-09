El Sporting de Gijón se enfrentará en Copa del Rey a un histórico de Primera División

El Sporting ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: el Valencia CF visitará El Molinón en una eliminatoria a partido único que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana. El choque copero llegará justo después del encuentro liguero de este sábado en El Molinón ante el Granada y antes de la visita del conjunto rojiblanco a Butarque para enfrentarse al Leganés.

El duelo trae un precedente reciente entre ambos clubes. Sporting y Valencia ya se enfrentaron en la Copa del Rey en 2019. En la ida, disputada en El Molinón, los rojiblancos se impusieron por 2-1, pero en la vuelta, en Mestalla, el Valencia remontó la eliminatoria con un 3-0, dejando fuera al conjunto gijonés.

El sorteo también dejó definidos los cruces de los principales aspirantes al título. El FC Barcelona se enfrentará al CD Guadalajara, mientras que el Real Madrid visitará el campo del Talavera de la Reina en su eliminatoria de dieciseisavos.