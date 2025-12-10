Luis Arregui, nuevo director del Área de negocio del Sporting

Luis Arregui es el nuevo director del área de negocio del Sporting, puesto al que se incorpora tras la reciente salida de Fabio Ruaro. El club ha mantenido en las últimas semanas contactos para estudiar diferentes alternativas de cara a poder continuar con el desarrollo de este departamento, que en el último año reflejó un notable crecimiento, como figura en las cuentas anuales de la entidad. Arregui acaba de cerrar su etapa en Club Atlético Osasuna, donde desarrolló labores de director comercial en los últimos cuatro años.

Luis Arregui es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, posee un grado en Administración por la Universidad de Economía de Cracovia y un máster en Dirección de Entidades Deportivas por la Escuela Universitaria Real Madrid y trabajó, entre otras empresas, para KPMG España.