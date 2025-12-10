Luis Arregui, nuevo director del Área de negocio del Sporting
El navarro sucede a Fabio Ruaro y llega tras ejercer de director comercial en Club Atlético Osasuna
Luis Arregui es el nuevo director del área de negocio del Sporting, puesto al que se incorpora tras la reciente salida de Fabio Ruaro. El club ha mantenido en las últimas semanas contactos para estudiar diferentes alternativas de cara a poder continuar con el desarrollo de este departamento, que en el último año reflejó un notable crecimiento, como figura en las cuentas anuales de la entidad. Arregui acaba de cerrar su etapa en Club Atlético Osasuna, donde desarrolló labores de director comercial en los últimos cuatro años.
Luis Arregui es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, posee un grado en Administración por la Universidad de Economía de Cracovia y un máster en Dirección de Entidades Deportivas por la Escuela Universitaria Real Madrid y trabajó, entre otras empresas, para KPMG España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...