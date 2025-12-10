Salto al lado desconocido de Amadou: los 10.000 de Diambars, un hermano portero en la MLS, su prueba en Finlandia y el "ganar es lo importante"

Sus 1,94 metros de altura impresionan desde cerca. Amadou Matar Condoul (Dakar, Senegal, 2002) atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista desde su salto al primer equipo del Sporting. Tiene ganas de hablar, de compartir sus orígenes, de mostrar su compromiso por "ir a más" y ayudar al Sporting.

Se estrenó como goleador en Copa del Rey. ¿Fue liberador?

El delantero vive de los goles. Puedes jugar muy bien, pero si no marcas, la gente y tú mismo, tiene dudas. Cuando no marcas, cuidado. En mi caso, estoy muy convencido que las cosas van a ir bien.

¿Siente la crítica, esa presión por hacer goles?

Es cierto que no es lo mismo hacer goles en Segunda División que en otras categorías, pero el fútbol es fútbol: hay una pelota y somos once contra once. Es cuestión de trabajar más y tener confianza. Sobre la crítica, nadie es más crítico conmigo que uno de mis hermanos. Hablo con él tras los partidos y no recuerdo una llamada en la que me haya dicho que hago algo bien (sonríe). Siempre me recuerda que tengo que aprovechar mejor esta oportunidad. No lo dice para hacerme daño. Me está diciendo que espabile. Eso mismo lo dicen nuestros aficionados; solo quieren vernos mejorar.

¿Cómo está viendo al equipo?

El objetivo del equipo es el de ganar. Ahora, al Granada. Y si nos meten cinco goles, meter seis, pero ganar. Es lo que tenemos que hacer en El Molinón. Da igual el rival. Al final de un partido nadie pregunta cuántos pases das, o si jugaste bien, pregunta si ganaste. Pues eso, ganar es lo importante.

¿Cuáles son los objetivos que se marca a nivel personal?

No me gusta mucho hablar de mis objetivos, pero… El primero, es hacer todo lo posible para ayudar al Sporting a subir a Primera. Como sea, en el campo o en el banco, pero a muerte.

¿Cómo se inició en el fútbol?

Como todos los niños pequeños, en Senegal, en la calle. Nací en Dakar y cuando tenía 12 años, fui a pasar unas pruebas para jugar en una academia, una de las más grandes del país y de toda África, Diambars. De allí salieron grandes futbolistas como Gana Gueye, que estuvo en el PSG y ahora juega en el Everton, Pathe Ciss, que juega en el Rayo…

¿Cómo fueron esas pruebas?

Cada año hay solo 17 plazas y se presentan como unos 10.000 niños. Son pruebas relacionadas con el fútbol. Si las superas, luego te quedas a estudiar y a vivir allí. Es un lugar enorme. Más grande que Mareo.

Usted las superó.

Sí. Me fui a vivir allí, lejos de mi familia. Está como a dos horas de Dakar en coche. El mismo día que me enteré de que entraría en la academia, falleció mi padre. Empecé a concentrarme más en mejorar en el fútbol.

Hábleme de su familia.

Somos 11 hermanos. Todos del mismo padre y de la misma madre. Mi padre trabajaba en el aeropuerto de Dakar y mi madre, hasta que se retiró, en una empresa de paquetería. Uno de mis hermanos, Bouna Condoul, jugó al fútbol como profesional. Era portero. Fue internacional y jugó en el New York Red Bulls con Henry. Él fue quien me habló de irme después a Finlandia porque compitió en esa liga.

¿Finlandia?

Sí. Poca gente lo sabe (sonríe). Con 17 años fui a hacer pruebas a un club finlandés, el Honka, que estaba en Primera División. Mi hermano lo conocía y creí que era una oportunidad para adaptarme al fútbol europeo. Era febrero y allí estaban de pretemporada. Estuve entrenándome, pero… Llegó la pandemia, se paró todo, esperé un tiempo y no claro… no podía ni viajar. Mis hermanas, que estaban en Oviedo, me dijeron que viniera a Asturias. Aguanté allí hasta diciembre o así. El covid me acabó trayendo a Asturias.

¿Cómo es que tenía hermanas en Asturias?

Dos de mis hermanas habían venido a España a trabajar. Primero estuvieron en Málaga y, después, les salió trabajo aquí. Les gustó la región y se quedaron. Una de ellas, Sokhna, se puso a buscarme equipo en redes sociales. Porque, claro, ya no tenía ofertas ni nada. Contactó con el director deportivo del Raíces, (Sergio) Cala, que ahora está en el Avilés Industrial. Nada más que me vieron me dijeron que me iban a tramitar la ficha.

¿Siempre fue delantero?

Sí. Aunque en Finlandia me probaron también como central y después, aquí en Asturias, también jugué de central con el Astur.

¿Astur?

Vivía con mi hermana cerca del Tartiere, y como con el Raíces solo entrenaba dos días a la semana, cuando descansaba, iba a jugar con los juveniles del Astur. No competí con ellos. Solo entrenaba. Así que jugaba de delantero con el Raíces, y entrenaba de central en el Astur.

De ahí, a lo más conocido, probar en el Llanera y su explosión.

Sí. Pasé de Tercera juvenil o así, a Segunda Federación. Un salto grande, como ahora el del filial en Tercera Federación a Segunda División. Cuando el Llanera bajó, me fui cedido al Montijo, también a Segunda Federación. Fue difícil. No jugué mucho, pero nos salvamos. Me quisieron fichar en propiedad, pero le dije a Miguel (López Cedrón) que si había acuerdo, ok, pero prefería demostrar lo que valía en Asturias. Volví a Llanera y llegó el año de los 30 goles en 34 partidos, además de un montón de asistencias.

Amadou emula una de sus celebraciones. / Juan Plaza

Le quisieron muchos equipos.

El Sporting estaba detrás de mí, pero antes estuvo el Oviedo. Me quiso fichar esa temporada en enero (2024), pero no hubo acuerdo entre clubes y me quedé en el Llanera. Fue un año bueno, pero antes no me habían salido las cosas tan bien y ya sabe: en la vida de los delanteros, si marcas eres el mejor y si no, eres lo peor del mundo. Sé cómo es esto.

¿Cómo fue su adaptación al club?

Bien. Me costó meter el primer gol, es algo que siempre me cuesta cada temporada, pero luego hice 18 e incluso sumé más asistencias que el año anterior. Cuando llegó Garitano, me dio muchos consejos, me dio confianza. Me ayudó mucho y creo que estar ahora en el primer equipo es mucho por él.

¿Qué tal con Borja Jiménez?

Muy bien. Él también nos está ayudando mucho a los jóvenes y se está viendo en gente como Manu (Rodríguez), Nico (Riestra), Alex Diego…

¿Estás cumpliendo un sueño?

Es un sueño, sí, pero inmediatamente estoy pensando en el siguiente. Cuando marco, ya pienso en hacer más goles. Ahora que estoy en el primer equipo, sueño con más minutos…

¿Se marca cifra de goles?

Quiero trabajar e ir a más. Ahora quiero ir a por el segundo gol, y cuando llegue, a por el tercero… Ojalá llegue un momento en el que pueda soñar con ser máximo goleador.

¿Su ídolo o referente en el fútbol?

En el primer delantero en el que me fijé fue Villa. Es curioso, porque estaba en Senegal y ni sabía que había pasado por el Sporting, solo me llamaba la atención el juego de Villa, entonces, en el Barcelona. Zlatan (Ibrahimovic), Balotelli, Lewandowski… Me fijo en todos los delanteros e intento aplicar cosas de ellos.

Defínase en cuanto a carácter.

Soy un tío muy tranquilo. Por ejemplo, termino el entrenamiento, me voy para casa, y puede que no salga hasta la mañana siguiente. Vivo en Oviedo, en El Campillín, junto a una de mis hermanas. Unas calles más arriba vive otro hermano y, en General Elorza, otra de mis hermanas. Estamos cerca. Me encanta cuidar y jugar con mis sobrinas.

¿Qué más le gusta fuera del fútbol?

El anime (cómics y animación bajo un estilo único de origen japonés), me encanta. Mis celebraciones están inspiradas en el anime.

Cuénteme.

Mi celebración (tapándose parte del rostro cara y apuntando) está inspirada en un personaje de una popular serie de anime, llamada "One piece". El gesto tiene el significado de que todo es mental y en esta vida lo que tienes que hacer es callarte y seguir trabajando. Es lo que te hace más fuerte. Mi filosofía de vida es un poco así.

¿Qué mensaje le trasladaría a la afición antes del partido ante el Granada y el de Copa frente al Valencia?

Que todos vamos a hacer todo lo posible para conseguir el objetivo que tenemos juntos: subir a Primera. Este club es de Primera.