El Sporting oficializa la renovación de Diego Sánchez hasta 2029

La renovación de Diego Sánchez por el Sporting ya es un hecho. El club ha informado este miércoles de la ampliación de contrato del avilesino, acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, hasta 2029. El conjunto rojiblanco consigue así atar a uno de sus canteranos con un papel cada vez más protagonista en el primer equipo. Bien como central o como lateral izquierdo, el rol de Diego ha sido importante en las últimas temporadas. No en vano, el Sporting destaca que es un "ejemplo sportinguista desde su primer día en la Escuela". Diego lleva en Mareo desde benjamines.

El momento de la firma. / RSG

Así anunció el club su renovación:

"Diego Sánchez Pérez (18/07/2003, Avilés) continuará vistiendo la camiseta del Real Sporting de Gijón hasta junio de 2029, tras el acuerdo firmado entre el Club y el canterano rojiblanco.

Diego se incorporó al Sporting en la categoría benjamín procedente del CD Los Campos. Desde ese momento, se formó en Mareo, progresando en todos los equipos del Fútbol Base rojiblanco hasta alcanzar el primer conjunto sportinguista, con el que debutó en mayo de 2022. Desde entonces, el defensa acumula 92 partidos con el primer equipo, en los que ha anotado dos tantos y dado cuatro asistencias, y se ha convertido en un jugador relevante de la primera plantilla.

El Sporting muestra su satisfacción por la ampliación de contrato de otro futbolista de la casa y agradece a Diego su profesionalidad y dedicación en todo momento, siendo un ejemplo sportinguista desde su primer día en la Escuela de Fútbol de Mareo".