254 entradas para la visita rojiblanca a Leganés: así pueden conseguirse

El Sporting da prioridad a los abonados para el reparto de las localidades

Aficionados del Sporting en Butarque.

Á. C.

Gijón

El Sporting cuenta con 254 entradas enviadas por el Leganés para la visita de los rojiblancos a Butarque del próximo 20 de diciembre (18.30 horas). El club da prioridad a los abonados para el reparto de estas localidades, que tienen un precio de 20 euros. Los interesados deben inscribirse en el área de abonados del club antes de mañana a las 9.00 horas.

