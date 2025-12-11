254 entradas para la visita rojiblanca a Leganés: así pueden conseguirse
El Sporting da prioridad a los abonados para el reparto de las localidades
Á. C.
Gijón
El Sporting cuenta con 254 entradas enviadas por el Leganés para la visita de los rojiblancos a Butarque del próximo 20 de diciembre (18.30 horas). El club da prioridad a los abonados para el reparto de estas localidades, que tienen un precio de 20 euros. Los interesados deben inscribirse en el área de abonados del club antes de mañana a las 9.00 horas.
