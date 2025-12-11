Alejandro Irarragorri, su inminente llegada a Asturias y cuatro objetivos marcados
El presidente del Sporting regresa a Gijón para liderar varias puntos de la actualidad del club
Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, tiene previsto llegar este viernes a Asturias para volver a tomar contacto con el día a día del club en Mareo y en El Molinón. El máximo dirigente del Grupo Orlegi tendrá una agenda intensa en sus días en Gijón, donde atenderá más compromisos que el de la junta general de accionistas fechada para el próximo lunes en la sala de prensa del municipal gijonés. Irarragorri también protagonizará su reencuentro con la afición. Seguirá los partidos que el equipo disputará en casa este sábado, ante el Granada, y el próximo martes, ante el Valencia, correspondiente, este último, a la eliminatoria de la Copa del Rey.
Irarragorri vuelve a Gijón en un momento de cierta incertidumbre deportiva, mitigada por las dos victorias consecutivas que ha conseguido enlazar el cuadro gijonés. Primero, en Copa, ante el Mirandés, y después, en San Sebastián, doblegando a la Rel Sociedad B. Triunfos que han enfriado el caldeado ambiente del último partido en casa, ante el Andorra, marcado por un pobre empate y cánticos en contra de la directiva.
Irarragorri recuperará su sitio en el palco presidencial en una semana clave no solo para arrojar luz sobre las cuentas y reencontrarse con la afición, también para avanzar en los planes para el mercado de invierno. En este sentido, el club lleva semanas trabajando para la gestión de refuerzos, con conversaciones constantes entre José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, y Borja Jiménez, entrenador.
Hay otro frente pendiente para Alejandro Irarragorri. El dirigente rojiblanco tiene costumbre visitar Mareo a fondo cada vez que se encuentra en Gijón y hacer un repaso al estado de las instalaciones, donde el club tiene en marcha, entre otras cosas, la reforma integral de la cafetería. Apunta a repetirse.
