La renovación de Diego Sánchez por el Sporting ya es un hecho. El club oficializó ayer la ampliación de contrato del avilesino, en un acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, hasta 2029. El conjunto rojiblanco consigue así atar a un canterano formado en Mareo desde benjamines y con un papel cada vez más protagonista en el primer equipo. Bien como central o como lateral izquierdo, el rol de Diego ha sido importante en las últimas temporadas. "Es un paso más adelante para seguir creciendo. No hay mejor sitio para crecer como futbolista que en casa", subraya el rojiblanco.

"Estaba cagado", confiesa Diego Sánchez cuando, con 8 años, llegó por primera vez a Mareo para sumar al equipo benjamín. Formado en Los Campos, club fundado por su abuelo, el rojiblanco celebra su ampliación de contrato con "una ilusión muy grande… predispuesto a estar aquí el máximo tiempo posible. Es una alegría muy grande para mí y mucho más para mi familia". En el club se valora la continuidad del canterano por lo que simboliza y por lo que ofrece. Diego no vende humo: habla de crecer "en casa", de pasos "hacia delante" y de una renovación que también celebra su familia. Y, sobre todo, pone el foco donde lo pone el vestuario cuando vienen curvas: en el trabajo diario.

Diego Sánchez recuerda su etapa formativa e insiste en que, durante mucho tiempo, el fútbol fue "un hobby" y que su cabeza estaba "centrada en los estudios" hasta que llegó el momento de elegir. No se equivocó, aunque por el camino se fueron quedando algunos de los amigos que perseguían el sueño de triunfar en El Molinón. Por eso se siente un privilegiado. Llama a aprovechar al máximo los dos partidos consecutivos que tendrá ahora el equipo en casa, de Liga y Copa.

En cuanto al duelo copero ante el Valencia, Diego subraya que "queremos pasar… otra ronda más en casa" sin perder el foco del más inmediato, el de este sábado, ante el Granada. Junto a la visita a Leganés, el rojiblanco califica directamente estos enfrentamientos como "vitales" si el equipo quiere de verdad asomarse al play-off. "El ganar te lleva a ganar", repite, como recordó Borja Jiménez hace una semana. Añade dos porterías a cero y un equipo al que ve recomponerse después de un noviembre para olvidar.

"La calidad se tiene, todos los que estamos aquí la tenemos. Puedes tener mejores o peores partidos, pero creo que trabajo, sacrificio y concentración son tres cosas que no puedes dejar nunca de lado", destaca Diego Sánchez sobre las posibilidades de una plantilla rojiblanca que quiere dar un paso más. Sobre el Granada, deja una advertencia: "Tiene bastante mejor equipo que lo que dice la clasificación". Es decir, que como te despistes te muerde. Y ahí el canterano insiste en lo básico: "Hay que estar con todos los sentidos para sacar los tres puntos".

Duba, al margen

Dubasin se entrenó ayer al margen y su participación ante el Granada sigue en el aire. "El pingüino" se probará para saber si estará en condiciones de ayudar el sábado.