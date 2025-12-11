El triple del Sporting en Mareo: Duba apunta al Granada, Queipo reaparece y Pablo García...

La enfermería empieza a vaciarse. El Sporting recibe con alivio las novedades del parte de lesionados y recuperará efectivos para el partido de este sábado ante el Granada en El Molinón (16.15 horas). Falta por concretar si serán tres o alguno menos. De momento, Dani Queipo, que inició la semana con un proceso vírico, ya se ejercita junto al resto de sus compañeros, mientras que dos jugadores que llevan varias semanas al margen viven la recta final de su recuperación.

El club rojiblanco valora con optimismo la vuelta de Dubasin, quien ha comenzado a entrenarse con el grupo y apunta a entrar, al menos, en la convocatoria. Es la idea salvo que surja algún imprevisto. Pablo García también ha empezado a aumentar la carga de trabajo y su entrada en la lista para esta jornada no está descartada, aunque su caso se lleva con más precaución y no es tan seguro que pueda ayudar ante el Granada.

Después de un mes de noviembre convertido en un continuo goteo de lesiones y también de malos resultados, el Sporting quiere apretar el acelerador en este final de año de la mano de futbolistas importantes como Dubasin. El "Pingüino" se lesionó en el aductor justo cuando su juego y sus goles estaban siendo vitales para paliar la ausencia del entonces lesionado Juan Otero. No parece que esté en condiciones de ser de la partida, pero su recuperación es un estímulo para un conjunto gijonés necesitado de reencontrarse con el triunfo en El Molinón.

Tras vencer a la Real Sociedad B en Anoeta, siendo además el primer equipo de Segunda en conseguirlo en ese escenario esta temporada, Borja Jiménez quiere volver a ganar en casa, donde se cuentan por empates los tres últimos enfrentamientos.

El rival, el Granada, intenta levantar el vuelo tras un inicio de temporada con muchos problemas en cuanto a resultados. Poco a poco ha ido encontrando cierta estabilidad, encadenando cinco jornadas invicto, racha con la que llegará a El Molinón. El cuadro dirigido por Pacheta es decimocuarto, con 20 puntos, cuatro menos que el Sporting, al que pretende recortarle distancia en el municipal gijonés.