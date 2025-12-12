¿Cambia Borja Jiménez ganar a Granada y Leganés y caer en Copa? El entrenador responde

Borja Jiménez repite el mensaje del vestuario. El Sporting se marca como objetivo firmar los seis puntos que restan en juego para acabar el año para intentar volver a mirar a la zona alta de la clasificación. El primero duelo lo tendrá este sábado, en El Molinón, ante el Granada, con la vuelta de Duba a la lista y la presencia de Irarragorri en el palco.

El Molinón. "Más que de tres empates en casa, venimos de dos victorias seguidas. No hay que quedarse siempre con lo negativo. Dos de esos partidos de casa merecieron ser victoria. Estamos con ganas de darle una alegría a la afición. Es ante un rival que está hecho para ascender. De los últimos catorce partidos ha perdido uno. Es un rival difícil, pero tenemos ganas y queremos dar la vuelta a esa sensación de empate".

Dubasin. "Si entra en convocatoria es que puede jugar. Valoraremos el tiempo que estiman los servicios médicos".

Ánimo. "Antes no había estado de ánimo de inseguridad. Ganar te hace estar más feliz, pero a nosotros y a todo el mundo. Todo más sencillo".

Caer en Copa y ganar. "Firmo ahora mismo los seis puntos (ante Granada y Leganés) y perder en la Copa. Estamos convencidos. Nuestro objetivo es la liga. El día de la Copa saldremos a pelearlo, pero ahora lo importante es Granada. Los chicos ven todavía lejos la Copa".

Reparto de minutos. "Nuestro objetivo es Granada y Leganés. Entre medias hay un partido muy bonito e ilusionante, pero no vamos a pensar en el partido del martes".

Semana en el País Vasco. "Nos ahorramos kilómetros de autocar y hemos hecho cosas muy normales. Hemos priorizado el descanso y competir en las mejores condiciones".

Salir enchufados. "En casa nos sentimos más dominadores y arropados. Ante el Granada va a ser así. Independientemente de las opiniones en el partido, el público está detrás del equipo y lo va a apoyar, como se vio en el masivo último desplazamiento".

Centrales nuevos. "Estamos muy tranquilos. Pablo y Eric pueden jugar en los dos perfiles".

Pablo García. "Está mejor, pero no está para entrar en el grupo. Esperamos que para el martes sí pueda estar disponible".

Pacheta. "Tiene mucha experiencia. Maneja bien el entorno y tiene capacidad de manejar situaciones complejas. Tiene capacidad de jugar en largo y asociarse por dentro. Es muy de su estilo. Futbolistas de máximo nivel, desde Arnaiz, a Trigueros, Alcaraz, Sola…"

Presencia de Irarragorri. "Solo nos puede aportar cosas buenas. No tiene influencia directa en el partido, porque no participa, pero nos ayudará".

Mercado y el presidente. "Charlaremos, nos reuniremos y hablaremos de ello".

Delantero, extremo o defensa. "La carta a los Reyes la escribí en casa y les he pedido salud para todos, eso es lo más importante".