La convocatoria del Sporting para recibir al Granada: vuelve Duba
El Sporting ya tiene lista de convocados para su vuelta El Molinón. El equipo recibe este sábado al Granada en El Molinón (16:15 horas). Vuelve Dubasin a la lista una vez recuperado de su lesión y Pablo García, que tenía alguna opción de regresar tras su pubalgia, deberá esperar con vistas a poder estar disponible para el duelo de martes, en Copa, ante el Valencia.
El cuerpo técnico ha dado a conocer la lista de convocados, formada por 21 futbolistas. Son los siguientes: Yáñez, G. Rosas, Diego S., Nacho Martín, Gaspar, J. Bernal, J. J. Caicedo, Gelabert, Queipo, C. J. Sánchez, Corredera, Pablo V., O. Cortés, Dubasin, Amadou, J. Otero, Kevin V., Y. Kembo, E. Curbelo, Alex Diego y Manu Rodríguez.
Pablo García y Loum continúan con sus procesos de recuperación. Los jugadores Lucas Perrin y Justin Smith, con suspensión de un partido, no entran en la lista.
