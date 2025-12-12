Curbelo y Pablo Vázquez, un estreno para el centro de la zaga

Entre los cambios que prepara el Sporting para recibir al Granada, uno llevará al estreno de la pareja de centrales formada por Pablo Vázquez y Eric Curbelo. Ambos nunca han coincidido en el campo de inicio, ni en Liga, ni en Copa del Rey. Curbelo viene de ser titular en las últimas jornadas en detrimento del de Gandía, que apunta a reaparecer de inicio por la baja por amarillas de Lucas Perrin.

El dúo formado por Curbelo y Pablo Vázquez tampoco es nuevo. Ya actuaron juntos durante la segunda parte de la visita a la Real Sociedad B, último partido disputado por los rojiblancos y completado con victoria. En el once habrá más cambios obligados. La ausencia, por ciclo de amarillas, de Justin, puede abrir la puerta a recuperar el doble pivote integrado por Nacho Martín y Corredera.