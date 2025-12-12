Curbelo y Pablo Vázquez, un estreno para el centro de la zaga
Á. C.
Entre los cambios que prepara el Sporting para recibir al Granada, uno llevará al estreno de la pareja de centrales formada por Pablo Vázquez y Eric Curbelo. Ambos nunca han coincidido en el campo de inicio, ni en Liga, ni en Copa del Rey. Curbelo viene de ser titular en las últimas jornadas en detrimento del de Gandía, que apunta a reaparecer de inicio por la baja por amarillas de Lucas Perrin.
El dúo formado por Curbelo y Pablo Vázquez tampoco es nuevo. Ya actuaron juntos durante la segunda parte de la visita a la Real Sociedad B, último partido disputado por los rojiblancos y completado con victoria. En el once habrá más cambios obligados. La ausencia, por ciclo de amarillas, de Justin, puede abrir la puerta a recuperar el doble pivote integrado por Nacho Martín y Corredera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"