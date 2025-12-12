"¡Duba, vuelve ya, te necesitamos!": del reclamo de la afición del Sporting, a la respuesta del "Pingüino"

Algo más de hora y cuarto de espera y el deseo de charlar, de cerca, con Duba. Diego Alonso Pericacho, un gijonés de 5 años al que una lesión de cadera le llevará a pasar la Navidad en silla de ruedas, fue el primero en ser atendido ayer por Duba y Corredera en la multitudinaria firma de autógrafos realizada con los jugadores del Sporting en la tienda Siroko de la gijonesa calle de Fernández Vallín. "Vuelve ya, te necesitamos", deseó el niño al "Pingüino", su futbolista favorito. El rojiblanco tiene serias opciones de entrar, a l menos, en la convocatoria para recibir mañana al Granada, pero es cauto: "Se está haciendo un esfuerzo por ello. No está claro. Lo valoraremos los servicios médicos, el míster y yo. Haremos lo que creamos mejor para todos".

"Va a todos los partidos de El Molinón, salvo cuando le operaron, hace cuatro semanas, en Cabueñes. Te imaginas que Duba marca y nos lo viene a dedicar...", cuenta Alba, la madre de Diego Alonso, ante la sonrisa del guaje. La firma de autógrafos se convirtió en un peregrinar para ver de cerca a Duba y Corredera y conocer, también, las sensaciones del delantero. "El mejor es Guille Rosas, pero Duba...", justifica Laura Álvarez, de 10 años, quien junto a su hermano Víctor Manuel, de 15, y su madre, Ana Belén Fernández, suelen ir "a todos los actos de firmas del Sporting en Gijón". Como testigo, dos camisetas rojiblancas plagadas de autógrafos. Tras ellos, la cola da vuelta ya hacia la calle Begoña.

Diego Alonso Pericacho, junto a su madre Alba, y los futbolistas del Sporting Corredera y Dubasin. / Lucas Cid

Entre los primeros para acceder al local, otros dos hermanos, Alba y Rubén González Benito, de 13 y 9 años, respectivamente. "Llevamos aquí más de hora y media. Es que somos de los que también venimos a todas las firmas", explican. Alba está un poco frustrada porque "venía a ver a Queipo, pero causó baja a última hora" y Rubén responde con una sonrisa que él es "de Dubasin. Ojalá juegue ante el Granada, ¡claro que lo necesitamos!". Se une a ellos Lucía, otra fan del "Pingüino". "Es tan bueno que es capaz de marcar 94 goles", sentencia entre las risas de sus amigos.

El Sporting recibe con alivio las novedades del parte de lesionados y trabaja en recuperar efectivos para el partido de mañana ante el Granada (El Molinón, 16.15 horas). De momento, Dani Queipo, que inició la semana con un proceso vírico, ya se ejercita junto al resto de sus compañeros, mientras que Duba y Pablo García viven la recta final de su recuperación. En cuanto a bajas, hay que tener en cuenta que Perrin y Justin se perderán el choque por acumulación de amarillas, mientras que Loum ha dicho adiós a la temporada.

El club rojiblanco valora con moderado optimismo la vuelta de Dubasin ante el Granada. Ha comenzado a entrenarse con el grupo y apunta a entrar, al menos, en la convocatoria. Es la idea salvo que surja algún imprevisto. Todo dependerá de si en el ensayo de hoy todo va bien y mañana no hay contratiempos. Pablo García también ha empezado a aumentar la carga de trabajo y su entrada en la lista para esta jornada no está descartada, aunque su caso se lleva con más precaución y no es tan seguro que pueda ayudar ante el Granada.

Después de un mes de noviembre convertido en un continuo goteo de lesiones y también de malos resultados, el Sporting quiere apretar el acelerador en este final de año de la mano de futbolistas importantes como Dubasin. El "Pingüino" se lesionó en el aductor justo cuando su juego y sus goles estaban siendo vitales para paliar la ausencia del entonces lesionado Juan Otero. No parece que esté en condiciones de ser de la partida, pero su recuperación es un estímulo para un conjunto gijonés necesitado de reencontrarse con el triunfo en El Molinón.

Tras vencer a la Real Sociedad B en Anoeta, siendo además el primer equipo de Segunda en conseguirlo en ese escenario esta temporada, Borja Jiménez quiere volver a ganar en casa, donde se cuentan por empates los tres últimos enfrentamientos.

El rival, el Granada, intenta levantar el vuelo tras un inicio de temporada con muchos problemas en cuanto a resultados. Poco a poco ha ido encontrando cierta estabilidad, encadenando cinco jornadas invicto, racha con la que llegará a El Molinón. El cuadro dirigido por Pacheta es decimocuarto, con 20 puntos, cuatro menos que el Sporting, al que pretende recortarle distancia en el municipal gijonés.