Redondo, de Turón a capitán en El Molinón: "Por el Sporting, lo que sea"

"No voy a olvidar nunca aquel día cuando, jugando con el Turón, Sionín, que era el entrenador, me llamó y me dijo: ‘Redo, ¿te gustaría fichar por el Sporting?’". José Antonio Redondo (Turón, 1953) inició entonces una etapa que le llevaría a ser parte del mejor Sporting de la historia. El que fuera uno de los mejores laterales derechos que vio El Molinón recibirá esta tarde un homenaje en la previa del partido ante el Granada, dentro de los actos organizados por el club con motivo del 120 aniversario de su fundación. "Se agradece este detalle. Llevo este club muy dentro. Tanto al equipo, como a la afición. Por el Sporting, lo que sea", dice quien sigue ligado a la entidad de la mano de Joaquín Alonso en labores institucionales.

De los 358 partidos oficiales en los que vistió de rojiblanco, Redondo se queda con los inicios, con aquella conversación con Sionín, con aquel sueño que Vicente Miera acabaría moldeando convirtiéndole en un lateral derecho infranqueable. "Me cedieron el primer año al Ensidesa y volví después para disputar el campeonato de reservas del Norte", recuerda sobre sus comienzos. Le llegó la oportunidad del primer equipo y se agarró con fuerza. "Me llamaron porque se lesionó Alonso. Debuté en un derbi, en Oviedo. Fíjase qué casualidades", detalla. En el Carlos Tartiere se abrió el camino de toda una leyenda del Sporting.

"Redo" alcanzó la internacionalidad en el Sporting, club en el que desarrolló toda su carrera como profesional. Lució también el brazalete de capitán en partidos tan simbólicos como aquel en el que El Molinón vivió una tarde de Oscar gracias a la estatuilla conseguida por José Luis Garci con "Volver a empezar". Rozó la Liga en 1979 y la Copa del Rey, en 1981 y 1982. "Fue lo único que nos faltó: un título. Creo que merecimos conseguirlo tanto en Copa como en la Liga. Hicimos méritos más que suficientes. Aquel equipo jugaba francamente bien", subraya.

"No sé si estaré algo nervioso", comenta visualizando el momento en el que volverá a saltar al verde del municipal gijonés para recibir el aplauso del público en los minutos previos al inicio del partido ante el Granada. Lo que tiene claro es que será uno más animando para dejar los tres puntos en casa. "Voy a animar al Sporting ante el Granada y hasta el final. Veo al equipo bien trabajado, con grandes jugadores, aunque las lesiones nos han afectado. Sigo los entrenamientos y confío en lo que se está haciendo. Nos gustaría estar mejor en la clasificación, pero veo a la plantilla con ilusión y ganas de conseguir el ascenso", concluye.