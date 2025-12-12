Así son los precios para los abonados del Sporting de cara a la Copa del Rey

El Sporting ha puesto a la venta los suplementos para abonados de cara al partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Valencia CF (martes 16 de diciembre, 21:00 horas, El Molinón – Enrique Castro Quini).

Desde este viernes y hasta el inicio del partido, los abonados podrán adquirir su suplemento en las taquillas de El Molinón y también de forma online.

Suplementos para abonados

El precio de los suplementos para los abonados de la categoría adulto es de 15 euros. En el caso de los suplementos para los Socios Plata adulto, el precio es 10 euros (excepto los Socios Plata Sub 26, de diversidad funcional y jubilados, que tendrán que abonar 5 euros). Los Socios de Honor accederán al partido con el carné de abonado de esta temporada, sin necesidad de adquirir suplemento alguno.

El suplemento para las categorías Sub 26, diversidad funcional y jubilado tendrá un coste de 10 euros. Los de categoría júnior tendrán que abonar 5 euros para acceder al encuentro.

Los abonados que necesiten el suplemento accederán al estadio con la entrada correspondiente.

Horario de las taquillas de El Molinón

Este viernes, las taquillas de El Molinón estarán abiertas hasta las 18:30 horas. El sábado, desde las 11:00 hasta las 16:15 horas. El lunes, de 09:30 a 18:30. Y el martes, día del partido, las taquillas abrirán de 09:30 hasta el inicio del encuentro contra el Valencia CF (21:00 horas).

Los suplementos también se pueden adquirir en: https://abonados.realsporting.com/ (Gastos de gestión: 1 €).

Entradas para el público en general

Las entradas para el público en general estarán disponibles a partir del lunes. Las localidades tendrán un precio inicial, para la categoría adulto, a partir de los 22 euros. Para la edad júnior (hasta los 14 años), habrá entradas a partir de los 12 euros.