El vestuario del Sporting fija el objetivo: "Sumar los seis puntos"

"Es un orgullo. Sobre todo por el reconocimiento de la gente". Rubén Yáñez recogió este jueves el premio al jugador "Cinco estrellas" del Sporting durante el mes de octubre. Sus intervenciones y papel protagonista en el equipo le han llevado a sumar ya cuatro de estos reconocimientos (el primero esta campaña), organizados por Mahou a través de los votos de los aficionados. El meta rojiblanco pone el foco en los últimos dos partidos de Liga para rematar al alza el año y mantiene en "stand by" el estado de su renovación, para la que ya hay acuerdo total hasta 2028 y solo está pendiente de oficializarse.

"El objetivo ahora es sumar seis puntos, pasando primero por casa, por ganar ante un gran rival", señala Rubén Yáñez sobre el compromiso ante el Granada, el último liguero en casa de 2025, antes de recibir, en Copa, al Valencia. "¿Qué le pido a la Navidad? Cerrar este año con seis puntos más sería algo maravilloso que nos haría meternos en la pomada y poder disfrutar de cada partido en casa con nuestra gente. Es el mejor regalo", subraya el que es uno de los capitanes de la plantilla. No titubea. Primero, al Granada, y después, otro triunfo ante el Leganés.

Rubén Yáñez aclara que su firme propósito de hacer pleno en Liga no significa que el equipo dé por perdida la eliminatoria de Copa del Rey. "El objetivo es intentar ganar y pasar la eliminatoria. Sería maravilloso. Te da mucho positivismo. Te da fuerza para seguir compitiendo. Es un partido bonito, en casa, contra un Primera División, y la gente lo va a disfrutar muchísimo", sentencia.

Sobre su momento y la recogida del premio, asume que "son señales buenas, que te dicen que estás haciendo buen trabajo. Contento, orgulloso y feliz". Regatea, eso sí, que su renovación ya está sellada, tras una semana en la que el club ha hecho pública la continuidad de otro jugador de la plantilla como Diego Sánchez. "No hay nada oficial. Estoy muy contento aquí y es un tema que saldrá más adelante. Ya lo hablaremos", se limita a comentar el gerundense.

Yáñez cree que es momento de que el Sporting "refuerce lo que estamos haciendo bien" en el campo. "Cuando hemos hecho buenos partidos, podemos ganar a cualquier rival", enfatiza. "Hay que seguir en esa línea, seguir el plan de partido. Si hacemos las cosas bien, vamos a ganar", añade en relación al duelo ante el cuadro nazarí, que ha iniciado la temporada lejos de la zona alta, pero tiene plantilla para competir con los mejores. "El trabajo durante la semana es el que te lleva a ganar", sentencia.

En un tono más distendido, Yáñez bromea con su protagonismo en las últimas jornadas y el hecho de que sus intervenciones sean más numerosas que las de otros porteros de la categoría. "Si tuviera menos trabajo estaría más tranquilo", comenta, con media sonrisa. El guardameta del Sporting considera que su acierto "forma parte del rendimiento colectivo. Habrá momentos de la temporada en el que destaque uno más que otra. Es el fútbol". En todo caso, está dispuesto a ser menos protagonista si eso se transforma en más puntos para los rojiblancos. "Cuanto menos intervenga, menos probabilidad de encajar gol...", desliza antes de despedirse.