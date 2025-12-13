Borja Jiménez, tras la victoria del Sporting frente al Granada: "La clasificación no dice nada, el primer objetivo son los 50 puntos"

Palabras de halago para Curbelo, Gelabert o Guille Rosas por parte de un Borja Jiménez que puso en valor los tres puntos sumados ante el Granada, aunque fiel a su discurso, no se centra en el play-off antes de tiempo.

Victoria. Muy contentos, hemos vuelto a ganar y creo que ha sido un buen partido. Hemos tenido menos ocasiones que el último día en casa y nos ha faltado un poquito de puntería, pero hemos hecho un partido serio. Ellos también han tenido sus opciones, sus oportunidades. Ha sido un partido muy abierto y entretenido para el espectador. A los entrenadores este tipo de partidos no suelen llevar a un nivel de estrés alto, pero contentos por el esfuerzo de los chicos. Tercera victoria, 27 puntos, creo que es mi décimo partido aquí y el bagaje es muy positivo.

Play-off. Ahora mismo la clasificación no sirve para nada porque podemos terminar décimos. Ya sabéis cuál es el primer objetivo que tenemos marcado en el vestuario, que son los 50 puntos. Hemos dado un pasito para superar esa barrera de la mitad y quedan tres partidos de la primera vuelta todavía. Tenemos que intentar conseguir buen bagaje de puntos para llegar a abril en las mejores condiciones.

Gelabert. La afición ha hablado, en este caso el entrenador poco puede decir. Es un futbolista muy bueno y ha hecho un gol muy bonito. Lleva dos semanas acertando de cara al gol y nos está dando puntos, no lo voy a descubrir.

Segunda parte. A nivel de cambios, para intentar ser algo más sólidos, íbamos un poco justos. Tampoco queríamos echar el equipo atrás. Hemos valorado la opción de Kevin para ayudar en ese lado derecho, pero contento, hemos cerrado dos partidos sin pasar muchos apuros, tanto el de Anoeta como hoy. He vuelto a vivir ese Molinón muy ardiente, muy divertido, ojalá podamos tener muchas tardes como la de hoy.

Lesión de Otero. Me ha asustado, ya cuando salió el fisio, que era un corte y que no tenía ningún problema, menos. Es una acción desgraciada porque cae sin querer y tenía un pequeño corte ahí a la altura del talón. Él quería seguir, ha continuado y ha terminado el partido. Es de esas sensaciones, igual que con César en la primera acción de presión en la rodilla, que se te coge un poco el corazón. Pero ha ido todo bien. Hemos terminado, creo, si no hay nada raro, todos sanos, que es lo más importante. Así que a por una semana completa, con un partido muy ilusionante el martes y con un partido trascendental el sábado.

Próximos partidos. Con la ilusión del partido del martes y con la conciencia de que el sábado es también un partido muy importante porque es un equipo, os podéis imaginar lo que supone para mí volver a mi casa, a Leganés, pero porque es un equipo que creo que está diseñado también para estar arriba, como hoy el Granada. La realidad es que, ojalá no me equivoque y podamos seguir pasando eliminatorias de Copa, pero la realidad es que tenemos que centrarnos muy mucho en nuestra competición doméstica del partido del sábado. Es cierto que la Copa la semana pasada nos ayudó a coger confianza y vamos a intentarlo 100% porque vamos a tener el factor campo a favor y tendremos nuestras opciones.

Bernal. Es un perfil diferente a los mediocentros que tenemos, que nos da ese empaque, ese sentido táctico de entender todo lo que está pasando. Creo que en Copa hablábamos antes de lo que nos había dado la Copa del Rey y el partido de Copa fue muy importante, por ejemplo, para Jesús, para Pablo, que los hemos visto a un muy buen nivel hoy y nos ha dado una información muy valiosa. Creo que Jesús, en esta línea ascendente que está teniendo, puede ser un futbolista muy importante porque es diferente al perfil de jugadores que tenemos ahí dentro.

Entrenar al Sporting. Cuando firmé en el Sporting sabía a lo que venía y venía buscando también esta intensidad, este desequilibrio entre lo bueno y lo malo, esa incertidumbre. A mí personalmente me gusta, soy una persona que en el caos se maneja bastante bien y creo que han sido diez partidos más los dos de Copa con siete victorias, tres empates y dos derrotas y en Liga cinco, tres, dos. Ojalá en los próximos diez tengamos números parecidos porque son números, si hacemos cálculos, de estar muy arriba en la competición.

Polémica arbitral. Con tensión. En la primera teníamos muy claro cómo había sido la acción. Es más, creo que el árbitro en directo lo han llamado y es difícil que se reafirmen en su primer pensamiento y eso habla muy bien de la personalidad del árbitro en este caso y es de alabar, porque normalmente no ocurre y creo que ha acertado. Y la segunda posiblemente también haya acertado, es una acción que lo hablaba también con Manu Lama que puede pitar o no, pero bueno, ha tenido la capacidad de pensar que no era y chapó por él. Un partido con muchas interrupciones, pero de vez en cuando ese descanso que los dos equipos no teníamos en ningún momento en cada ataque, pues quizá nos ha venido bien a los dos para poder coger un poquito de aire.

Insultos. Esto no es de hoy y como decía Pacheta al final, no tenemos que aguantar determinadas cosas en cualquier campo, no en este, que creo que es una afición muy leal y como decimos siempre, en 20.000 personas que había hoy puede haber dos o tres que no vayan acorde a lo que es el respeto. No hay derecho a que nos puedan insultar, porque eso ya traspasa barreras que no hay que permitir, pero ni aquí, ni en ningún campo, ni a ninguna persona, no por ser entrenador, pero ni a ningún físico, ni a ningún futbolista. Creo que la educación va por encima de cualquier deporte y de cualquier persona, independientemente de que seas local o visitante. A mí que me gusta mucho el deporte y voy a muchos sitios del futbol, quizá lo que menos me gusta son esas faltas de respeto que en otros deportes no existen por parte del aficionado, hay como un punto mayor a lo que se está haciendo. Bueno, si ha ocurrido, pedirle disculpas, porque creo que la persona que haya sido no representa lo que es la afición del esporting.