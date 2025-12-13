Gelabert pone la guinda ante el Granada (1-0) y mete al Sporting en play-off

El Sporting encadenó su segunda victoria consecutiva en liga en un encuentro en el que el VAR quiso ser protagonista, pero se vio opacado por las ganas de los rojiblancos por volver a celebrar en El Molinón. Ante un Granada de más a menos, tuvo que llegar el minuto 90 y la calidad de Gelabert para desencadenar la alegría. El factor diferencial y un jugador único en la categoría que está viviendo su mejor temporada anotadora y que lleva al equipo hasta los puestos de play-off.

Las bajas en el Sporting no cambiaron la idea que Borja Jiménez mantiene desde hace varias jornadas. Un esquema con el que el equipo se encuentra cómodo sin balón y que le hace llegar a portería rival aprovechando la calidad por dentro. Curbelo, nuevo jefe de la zaga y que cuajó una de sus mejores actuaciones desde que está en Gijón, estuvo acompañado en esta ocasión por Pablo Vázquez y guardando las espaldas de un Jesús Bernal que estrenó titularidad en liga. Los 90 minutos ante el Mirandés en Copa le sentaron de lujo y volvía al once casi un año después de la fatídica lesión que sufrió el 21 de diciembre de 2024 ante el Mirandés.

Con Dubasin velando armas en el banquillo, fue Gelabert el que volvió a ocupar el extremo derecho, sobre el papel, ya que el palentino siempre es el gran factor sorpresa.

Sporting 1 0 Granada 1-0, Gelabert, min. 90. Alineación Sporting Yáñez (1); Rosas (1), Curbelo (2), Pablo Vázquez (2), Diego Sánchez (2); Corredera (2), Bernal (1), Nacho Martín (1); Gelabert (2), Gaspar (2) y Otero (2). CAMBIOS Queipo por Gaspar, min. 74. Dubasin por Bernal, min. 74. Manu Rodríguez por Gelabert, min. 95 Alineación Granada Zidane (1); Naasei (0), Lama (1), Williams(1), Diallo (1); Alcaraz(1), Alemañ (1); Arnaiz (1), Sola (1), Faye (1) y Pascual (1). CAMBIOS Bouldini por Pascual, min. 66. Sergio Ruiz por Faye, min. 66. Sáenz por Arnaiz, min. 82. Casadesús por Alcaraz, min. 82. Naasei, min.82 Salvador Lax Franco (comité murciano), amonestó a Diego Sánchez, Pablo Vázquez de los locales y a Sergio Ruiz y Diallo en los visitantes El Molinón: 19.346 espectadores

Su posición de mediapunta, donde ha actuado en la mayoría de encuentros, la volvió a ocupar un Corredera que es un revulsivo para todo. El primero en lanzar la presión arriba y el primero en generar peligro. Un pase suyo a Gaspar casi supone el 1-0 en el primer minuto. Luca Zidane se hizo grande y desvió a córner.

Con el Granada llevando la intención del balón, el equipo estuvo cómodo, robando en zona media y descargando para Otero que, de espaldas, era el controlador de dirigir los ataques sirviendo a sus compañeros. Pese al buen comienzo rojiblanco, el conjunto nazarí avisó con dos acercamientos que no intimidaron a Yáñez, pero que dieron un toque de atención, recordando que en esta categoría los despistes se pagan caro.

Volvió a ser otro envío en largo el que animó al campo. En esta ocasión, Corredera bajó el balón para Gelabert, que tras entregar a banda le faltó un segundo para embocar un balón colgado que le filtró Nacho Martín.

Aviso del Granada con un gol anulado

Sin llegar a ser un partido bronco en el comienzo, una serie de decisiones del colegiado murciano Lax Franco que no contentaron a la parroquia rojiblanca elevó los ánimos y el equipo también lo notó. Asentados en campo rival y con un ataque más posicional que las rápidas transiciones que acostumbra fue hundiendo al Granada. Faltaba lo más importante, el gol, y esa tarea sigue estando pendiente.

El dominio y las buenas sensaciones del equipo no acabaron de transformarse en posiciones claras para adelantarse. Un tiro de Gelabert desde la frontal que se fue alto, lo más reseñable en los primeros veinte minutos en faceta ofensiva. En la defensiva, el susto invadió El Molinón durante varios minutos en los que el VAR quiso tomar protagonismo. Una internada por la derecha del Granada acabó con falta al borde del área y amarilla para Diego. No acabó ahí, ya que del balón parado, Faye cabeceó a placer para meter la pelota en la red. Se anuló el tanto por fuera de juego, uno milimétrico que salvó al Sporting de no tener que remar a contracorriente durante 60 minutos.

No le hizo bien este parón de varios minutos de revisión a los rojiblancos. Todo el terreno que había ganado se lo fue comiendo el equipo nazarí poco a poco que volvió a tener un remate en la cabeza de Pascual para adelantarse. Pero cuando las cosas están complicadas, siempre se puede contar con la entrega de Otero para sacar algo de provecho.

Fue un córner que no acabó en nada lo que consiguió el colombiano, pero significó volver a tener el control del balón y de las ocasiones. Así llegó la segunda clara del encuentro, en un nuevo balón a Diego Sánchez que cabeceó al larguero. Alentado por la renovación y después de su gran asistencia ante la Real B, el avilesino estuvo incisivo en ataque en cada oportunidad que se presentaba.

Todavía tuvo tiempo el Sporting a tener una nueva ocasión antes del descanso. La falta de decisión de Corredera para golpear desde lejos se tornó en un pase filtrado para Gaspar que no pudo dominar el balón dentro del área. El partido se fue al entretiempo entre silbidos y gritos de indignación contra el colegiado murciano y su criterio algo dispar a la hora de señalar faltas. Un baremo muy bajo con los contactos que también indignó a Borja Jiménez, que fue amonestado. Tampoco tuvo a bien Lax Franco en dejar un último córner para el Sporting.

Segunda parte de interrupciones

Con la portería del fondo norte como nuevo objetivo, a los dos minutos de la reanudación el VAR volvió a ser protagonista en una jugada que no arrojaba ninguna duda. Un mal control de Bernal siendo último hombre lo solventó lanzándose al suelo para entregar el balón Yáñez, por medio se cruzó Pascual que evitó el contacto saltando, pero simuló una entrada al rozar su bota con la del mediocentro del Sporting. Nuevamente, el VAR consideró que la jugada era motivo de revisión.

Tras cinco minutos, Lax Franco se acercó al monitor para revisarla tiempo que ponían las imágenes en las pantallas. El Molinón volvió a rugir de indignación y Lax Franco reanudó el juego sin sanción alguna. No pasaron ni dos minutos que el partido volvió a interrumpirse, en este caso por un amago de lesión de Otero. Dolorido tras un golpe en el tobillo, requirió de las asistencias médicas para abandonar el terreno de juego, pero regresó al momento trotando ante los aplausos del público.

Fue cuando el equipo de Borja Jiménez volvió a coger las riendas del encuentro, llegando Gelabert a poner a prueba a Zidane con un fuerte disparo que le salió centrado.

Las constantes interrupciones no dejaron al Sporting progresar con el buen juego que estaba desplegando. Pacheta movió el banquillo en el 66 para dar salida a Bouldini por Pascual en punta y sacó del campo a Faye, que estaba siendo de lo más destacado en el Granada, para apuntalar el centro del campo con Sergio Ruiz.

No tardó Borja Jiménez en igualar a su homólogo con un doble cambio. Como apuntó en la previa, si Dubasin estaba convocado era porque ya había dejado atrás la lesión que le ha tenido apartado. “El Pingüino” saltó al campo junto a Queipo para darle más agresividad al ataque, estancado ante el muro defensivo nazarí dando relevo a Bernal y Gaspar.

Gelabert desata la locura

Nuevos efectivos en ataque que llevaron a Corredera y Gelabert a sus posiciones naturales. Y los cambios tuvieron efecto. En un balón de Diego a Queipo, el extremo fue derribado entre Lama y Naasei. Un contacto excesivo que el colegiado señaló como penalti, ya se encargó de nuevo José Antonio López y Javier Iglesias en la sala del VAR de llamar a Lax Franco para revertir su decisión.

Con el chasco, el Sporting no cedió y el propio Queipo rozó el gol con un disparo dentro del área que se fue desviado. Lo intentó el Sporting con ímpetu y espoleado por un Molinón que reconocía el esfuerzo de los jugadores por sacar los tres puntos en casa. Ante un Granada desdibujado y sin rumbo en ataque, el orden rojiblanco se impuso en los últimos minutos y entre ese dominio volvió a resurgir el factor diferencial. Por dentro y en carrera, Gelabert se coló, retó a su par y fijó su objetivo.

Por abajo, a la derecha de Zidane, desató la locura contenida de un Molinón que remó como en días grandes. Ni las interrupciones, ni el árbitro, ni el VAR, ni un Granada de menos a más pudieron controlar a un Sporting que volvió a encontrar la victoria en casa y que ya mira a la Copa del Rey como un objetivo ilusionante.