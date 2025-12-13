Pacheta y su lío con aficionados del Sporting en El Molinón: "Estoy cansado de recibir insultos"

"No hemos estado fluidos en ataque. No hemos sido capaces de sacar acciones de calidad". José Rojo, Pacheta, lamenta la derrota del Granada ante el Sporting en El Molinón, resultado que atribuye, principalmente, a dos factores: la falta de pegada y alguna desconexión. "No me gusta jugar así. Me gusta tener más control del partido que el que he tenido", aseveró el preparador sobre un encuentro resuelto por César Gelabert con un gol a falta un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario.

"Hay que estar hasta el minuto 99", subrayó, Pacheta, sobre la necesidad de mantener la concentración para evitar que su equipo fuera víctima de situaciones como el tanto de Gelabert. "No hemos estado mal, hemos hecho un partido de Segunda División, bastante bueno, pero me gusta hacer otras cosas. Tampoco se puede estar a un nivel altísimo todos los días. El Sporting es un muy buen equipo, le hemos tuteado y llegado a tres cuartos, pero con poca efectividad. Tenemos que ser más duros", destacó sobre esa pegada que no se vio en El Molinón.

El que fuera entrenador del Real Oviedo protagonizó, al final del partido, una discusión con aficionados rojiblancos que estaban justo detrás del banquillo del Granada. Un momento captado por las cámaras en el que Borja Jiménez, entrenador del Sporting, trató de acercarse para poner calma, siendo visible el enfado de Pacheta con lo que estaba sucediendo. Lo explicó después, en sala de prensa. "Estoy cansado de recibir insultos. Estoy cansado. Muy cansado", reiteró. "Protegemos a todo el mundo y quiero que me protejan a mí. No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de p.... me cagüen tus muertos…", detalló sobre el incidente. Por televisión se vio a Pacheta cómo, en conversación con Borja Jiménez, consideraba que este tipo de situaciones deben ser multadas: "Que paguen dinero"..

Al margen de este desagradable capítulo, Pacheta quiso apludir el comportamiento del resto d ela afición del Sporting. "Quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente, el empuje… El Sporting tiene una afición tremenda. Desde aquí, mi enhorabuena", afirmó, sin dejar de recordar que "no me gusta esto" en una nueva alusión a los insultos recibidos.