El Sporting, el viaje por carretera de Irarragorri y un mes marcado en el césped y en las oficinas: así vuelve el equipo a El Molinón

El objetivo del vestuario es el pleno en liga. Sumar seis puntos en los dos partidos que restan (al margen de la Copa) para cerrar el 2025. El Sporting tiene esta tarde el primero de los asaltos (El Molinón, 16.15 horas). El rival, el Granada, reñido con la victoria, pero difícil de doblegar. Los gijoneses cuentan con el regreso de Dubasin, novedad en la convocatoria, aunque apunta a iniciar el partido desde el banquillo. El que volverá al palco es Alejandro Irarragorri. El presidente llegó ayer a Gijón y volverá a El Molinón para seguir el encuentro un año después de su última visita. Diciembre está marcado como un mes para volver a toma impulso. En el verde y en los despachos.

Los rojiblancos vuelven al municipal gijonés reforzados por dos victorias consecutivas, en Copa, ante el Mirandés, y en liga, ante la Real Sociedad B. Ambas dieron para romper con una racha de cinco partidos sin ganar. Las dos se dieron lejos de El Molinón. Es en casa donde el equipo quiere añadir fuerza a su reacción. Especialmente porque viene de encadenar, en su feudo, tres empates consecutivos. El último, ante el Andorra, hizo girar las miradas hacia el palco, entre peticiones de dimisión a la directiva.

En ese palco estará esta tarde Alejandro Irarragorri. El presidente del Sporting y del consejo de administración de Orlegi llegó a Asturias en la tarde de ayer, tras completar viaje por carretera desde Madrid. En Mareo, durante la mañana, ya se dejaron ver alguno de sus hombres de confianza. Entre ellos, el consejo Martin Hollaender. Irarragorri liderará también la junta de accionistas de este lunes, así como asistirá el martes al partido de Copa, ante el Valencia, en El Molinón.

Los caprichos del fútbol pueden hacer que un triunfo ante el Granada meta al Sporting meterse, aunque sea momentáneamente, en puestos de play-off. Es a lo que aspira el conjunto de Borja Jiménez, capaz de liderar también el más realista de los discursos. Firma pleno de triunfos en liga y caer en Copa. Sin rodeos, ni falsas esperanzas. Toca apretar para evitar que el pobre balance de noviembre se repita en este final de año. Toca evitar que vuelva a darse el mismo escenario de la pasada campaña a estas alturas. Con todo lo que eso significa.

El Sporting cuenta con las bajas por sanción de Perrin y Justin, que vieron la quinta amarilla la pasada jornada. Hay que sumar a los lesionados Loum y Pablo García. Este último tenía alguna opción de ir convocado, pero se ha optado por la cautela y apunta a reaparecer en Copa, una vez que sus problemas de pubalgia parecen controlados. El Granada, por su parte, solo ha perdido un partido de los últimos disputados entre liga y Copa, y tiene las bajas de Hongla y Gagnidze.