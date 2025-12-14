La intrahistoria del postpartido del Sporting: cena entre Irarragorri y Borja Jiménez y un objetivo

El objetivo era cerrar el año sumando los seis puntos que quedaban en juego en Liga. La mitad del camino se hizo ante el Granada. El triunfo del Sporting en El Molinón, el tercero consecutivo tras el sumado ante el Mirandés en Copa y el logrado ante la Real Sociedad B en Anoeta, ha reconducido un noviembre para olvidar y ha devuelto estabilidad dentro y fuera de Mareo. El momento coincide con la presencia de Alejandro Irarragorri en Gijón. El presidente del Sporting y del consejo de administración de Orlegi vivió el decisivo gol de Gelabert desde el palco de El Molinón. Lideró también un pospartido tan intenso como lo visto sobre el verde. Irarragorri se reunió con Borja Jiménez tras el encuentro. Ambos compartieron mesa y mantel durante una cena en la que también participó Israel Villaseñor, director de gestión deportiva. Estaba prevista la presencia de David Guerra, presidente ejecutivo, ausente a última hora por un asunto personal.

Alejandro Irarragorri y Borja Jiménez llevan semanas conversando sobre el Sporting. La novedad ahora ha sido poder hacerlo cara a cara, y no de forma telemática. El club valora la incorporación del abulense como una decisión estratégica importante, con la vista puesta en repetir en Gijón el éxito que ya vivió en Leganés, partiendo de un proyecto que estaba lejos de competir, económicamente, con los grandes favoritos. Hay plena confianza en sus criterios y también en su forma metódica y extremadamente dedicada de trabajar. Unos valores que se alinean, en buena medida, con los perseguidos desde Orlegi. También es cierto que en el club se asumía con preocupación la dinámica de resultados iniciada en el mes de noviembre, con cinco partidos consecutivos sin lograr la victoria.

Esa marcha, la de noviembre, empezaba a recordar a lo vivido con Rubén Albés un año atrás. Sucedió, además, tras consumarse una decisión tan sensible como el relevo en el banquillo, con la salida de Garitano y la llegada de Borja Jiménez. El interés, por todas las partes, era convertir diciembre en el mes de la reacción. Un propósito en el que se insistió internamente y que verbalizó, públicamente, el entrenador rojiblanco en la previa del duelo ante el Granada. “Firmo los seis puntos y perder ante el Valencia en Copa”, subrayó el abulense antes de recibir al cuadro nazarí en El Molinón. No fue una frase casual: respondió a la prioridad que existe en la entidad de reactivar al equipo en Liga, sin renunciar, eso sí, a competir en la Copa. Pero había que terminar el año al alza, mirando al play-off. En eso está el equipo.

El clima en El Molinón también es una de las preocupaciones dentro del Sporting y otra tarea a la que poner solución. Una solución que, en buena medida, pasa por victorias como la del Granada. Los cánticos contra la directiva en el partido ante el Andorra elevaron la alarma y añadieron urgencia a devolver al equipo a la senda del triunfo. Alejandro Irarragorri, tras un año fuera de Asturias y con la previsión de asistir este lunes a la junta general de accionistas, tuvo interés en vivir desde el palco tanto el duelo ante el Granada como el del Valencia, en Copa: medir desde dentro la temperatura. Tras un inicio de nervios en la grada, el tanto de Gelabert en el minuto 89 no solo levantó El Molinón: también elevó al equipo a la sexta plaza, puesto de play-off.

Borja Jiménez lleva semanas trabajando con la comisión deportiva en los refuerzos para la plantilla de cara al mercado de invierno. David Guerra, presidente ejecutivo, y José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, son sus principales interlocutores. Alejandro Irarragorri también está al corriente de ello y de la necesidad de dar un salto de calidad. Desde el grupo se pretende añadir competitividad en la medida de las posibilidades de un mercado complejo. También se asume, de puertas para adentro, algún error en la confección de la plantilla. Se trabaja en alguna salida, especialmente con jugadores cuyo rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. Se considera clave acertar en los recambios, entendiendo enero como una ventana en la que es difícil encontrar perfiles de rendimiento inmediato. El objetivo es reforzar el propósito de que el equipo pueda competir con los mejores y mantenerse en la pelea por el play-off.

El encuentro entre Alejandro Irarragorri y Borja Jiménez se produjo antes de que el presidente del Sporting celebre este lunes el tradicional brindis navideño del club. Se desarrollará en el Restaurante Bellavista de Gijón. En él tomarán parte los diferentes estamentos de la entidad después de conocerse, en la junta de accionistas —prevista para las 11.00 horas en la sala de prensa de El Molinón—, el estado de las cuentas rojiblancas.