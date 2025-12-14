Nacho Martín celebra su centenario con el Sporting: "Mucha ilusión y orgullo"
El centrocampista de Noreña se pone el reto junto a Joaquín Alonso de "tirar más"
El partido ante el Granada fue de especial relevancia para un Nacho Martín que cumplió cien encuentros con el Sporting. Tomando el relevo de su compañero ya en la cantera, Dani Queipo, que celebró este aniversario en la jornada anterior ante la Real B, Martín se ha convertido en un jugador clave en el Sporting.
Tras el encuentro, Joaquín Alonso fue el encargado de entregarle la camiseta conmemorativa. "No está mal", reflexionaba el centrocampista ante la felicitación de David Guerra. "Lo estás haciendo francamente bien, ahora lo que te queda es meter goles desde fuera del área", le dice Joaquín, en el vídeo promocional que subió el club.
"Hay que tirar más", asume Martín por su parte en la charla que mantuvo con el representante institucional del club. "No está mal, mucha ilusión y un orgullo llegar a cien partidos, ojalá sean muchos más", cerraba el mediocentro.
El de Noreña, con contrato hasta 2029 tras renovar este verano, debutó con el Sporting el 7 de octubre de 2022 en la victoria en Copa del Rey por 3-1 ante el Villarreal. En la siguiente temporada logró asentarse en el primer equipo y aunque le costó entrar en dinámica tras jugar al inicio de liga y tener un parón de varios meses, terminó por ser importante.
La temporada pasada fue la de confirmación, disputando cuarenta de las 42 jornadas y este año es el segundo jugador, junto a Rosas y Perrin y por detrás de Yáñez, Diego Sánchez y Gelabert que más partidos ha disputado, con 17 encuentros en los que ha sido titular en 13 de ellos.
