La respuesta de Sandaza atacando a la afición del Sporting tras las palabras de Pacheta

Más allá del resultado y de la actuación arbitral, el Sporting - Granada dejó unas declaraciones de Pacheta, técnico del conjunto andaluz, que han dado la vuelta al país. En una rueda de prensa escueta fue preguntado por un pequeño conflicto que tuvo con algún seguidor rojiblanco situado detrás de su banquillo. Sucedió al final del encuentro e incluso Borja Jiménez se dio cuenta de la situación intentando rebajar la tensión.

"Estoy cansado de recibir insultos. Estoy cansado. Muy cansado- Protegemos a todo el mundo y quiero que me protejan a mí. No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de p.... me cagüen tus muertos…", señalaba con seriedad el técnico del Granada, denunciando los improperios recibidos en el campo. Pacheta, eso sí, matizó que su indignación no es únicamente por lo sucedido en el encuentro en El Molinón, sino que es algo que se repite en muchos estadios y que afecta a todos los entrenadores.

"Con esto, quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente de partido, de empuje y de todo. El Sporting tiene una afición tremenda y desde aquí mi enhorabuena, pero no me gusta esto", finalizó el míster remarcando su hastío con los insultos.

La respuesta por redes de Sandaza

En las grandes alegrías que ha vivido el sportinguismo en este siglo XXI, Montilivi guarda un lugar especial. Todos recuerdan el gol de Pablo Caballero con el Lugo para poner el empate ante el Girona y dar el ascenso directo al Sporting de "Los Guajes" y Abelardo en 2015.

En el cuadro catalán militaba Fran Sandaza, un aguerrido delantero que tras el gol y los días posteriores al encuentro dejó algunas acusaciones infundadas que no sentaron nada bien ni entre asturianos ni gallegos. "No es normal que el Sporting gane 0-3 en campo del Betis. Siento que se han reído en nuestra cara, apuntaba en caliente el ariete que ha vuelto a protagonizar un bochornoso comentario tras las palabras de Pacheta.

Contestando a la publicación de Movistar Plus+ en X, Sandaza ha escrito: "Allí en Gijón suelen hacerlo mucho... falta bastante EDUCACIÓN!". La publicación se ha llenado de comentarios de rechazo.

Cabe recordar que, precisamente, el delantero había jugado en Lugo un año antes de este encuentro en el que perdió el ascenso, donde no llegó a igualar las espectativas. El Girona lo fichó siendo esa temporada uno de los delanteros más destacados de la categoría, aunque no pudo darle el sueño de subir a Primera a su afición al no conesguir la victoria en el partido crucial ante el Lugo.