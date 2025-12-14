El triunfo solidario del Sporting en el regreso de Alejandro Irarragorri

Tarde de emociones, música, arte en las gradas y reconocimientos a leyendas y campeones. Hasta freestyle se vivió en El Molinón. La jornada de fútbol arrancó horas antes del pitido inicial. Fueron los voluntarios del Banco de Alimentos los que coparon los aledaños del municipal gijonés con una campaña de recogida de alimentos a la que se sumaron veteranos del Sporting. Eloy Olaya, los hermanos Ablanedo, Iñaki Eraña o Jiménez fueron algunos de los que se unieron a la iniciativa.

1. Redondo, durante su homenaje, con Maxi Rodríguez al fondo. 2. Juan Martínez, en el centro, hermano del fallecido líder de Ilegales Jorge Martínez, junto a David Guerra, izquierda, y Joaquín Alonso, derecha. 3, 4 y 5, el tifo desplegado por las gradas norte, sur antes del comienzo del encuentro. 6. Veteranos del Sporting junto a los voluntarios del Banco de Alimentos. 7. Fonso Suárez, entre David Guerra y Joaquín Alonso. 8. Alejandro Irarragorri saluda a Claudia Alonso ante la madre de la niña, Lorena Vaquero, Daniela Alonso, «refuerzo de lujo» del Sporting. | ÁNGEL GONZÁLEZ / RSG

También fue un día de regresos, con la visita del presidente del Sporting, Alejandro Irarragorri, junto a los consejeros Martin Hollaender y Alfonso Villalva. En la previa del encuentro se les pudo ver sobre el césped e incluso hablando con Borja Jiménez. Disfrutaron de la victoria en el palco donde también se encontraba Alfredo García Amado, actual director general del Granada y que ocupó este cargo en el Sporting durante 18 años, y el periodista Manolo Lama, padre de Manu, central del conjunto andaluz.

El homenaje por los 120 años recayó en Redondo, como representante de la generación de oro de los 70 y 80. Presentado por Maxi Rodríguez, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, recibió con emoción el reconocimiento, poniéndose la camiseta rojiblanca ante la ovación de la afición que también protagonizó un espectacular tifo. En la grada norte se desplegó una lona con la palabra "orgullo" mientras que en la este se leía "pasión" y "tradición". En la sur fue donde lució una gran pancarta ensalzando la historia del club.

Se aprovechó el encuentro para reconocer, en el palco, el campeonato de Europa Junior que cosechó el gijonés Fonso Suárez, invitado al partido y recibido por David Guerra y Joaquín Alonso. La "refuerzo de lujo", Daniela Alonso, vivió un día inolvidable junto a su familia que también fueron convidados a disfrutar del encuentro. La música hizo acto de presencia con los acordes de "Soy un macarra" de Ilegales, al descanso, en recuerdo por el fallecido Jorge Martínez. Su hermano, Juan, acudió al encuentro en representación de la familia y recibió una camiseta en su memoria. El entretiempo tampoco será olvidado por Álvaro Obregón que dio todo un recital de freestyle ante los casi 20.000 seguidores que disfrutaron de una victoria en casa para aparcar las dudas.