Borja Jiménez en la previa del encuentro ante el Valencia: "Es un reto muy bonito"

Con la cabeza puesta en el partido del Valencia y evitando las distracciones de los cambios recientes que se han producido en la estructura del Sporting, Borja Jiménez espera el partido de Copa ante el Valencia como un atractivo. No solo por el incentivo que tiene llegar lejos en el torneo sino también por "conocer situaciones de futbolistas y cómo se pueden desenvolver".

Previa. "Centrados en el partido, tenemos un reto muy bonito ante un equipo de Primera División donde sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles, nuestra afición se va a volcar otra vez, lo está demostrando en el ritmo que llevamos de suplementos para poder acompañar mañana al equipo. Principalmente, muy centrados en eso que es lo único en lo que puedo tener algo de margen de maniobra en cuanto a tomar decisiones, así que muy centrados en el partido de mañana y en el partido cuando acabe el de mañana en el del sábado".

El equipo. "Ojalá nos encontremos un equipo como el que vimos el sábado, como el que vimos contra el Mirandés en el partido de Copa. El año pasado tuve la suerte de jugar cuartos de final, de estar muy cerca de las semifinales y personalmente es un torneo que me hace ilusión, que creo que es muy atractivo, que nos está ayudando mucho para conocer situaciones de futbolistas, cómo se pueden desenvolver. Es un reto ante un equipo de Primera División y esperemos que vaya bien porque ojalá podamos seguir en la competición".

Preparación. "El del Mirandés es un partido que nos ha dado mucha información, a muchos futbolistas les ha venido bien para coger ritmo y va a seguir siendo así. Pablo García en principio podrá estar mañana. Hemos dedicado estos dos días a trabajar con los futbolistas que tenían menos carga y hemos podido y a preparar al resto para que mañana estén en disposición de poder participar. A los entrenadores nos gusta porque nos lleva a ese nivel de exigencia de trabajo mucho mayor en cada semana y eso es muy positivo".

Presencia de canteranos. "Bueno habrá algún chico de Mareo que nos pueda acompañar, no sé si tantos como en la última eliminatoria, pero seguro que hay presencia de Mareo porque hemos hablado muchas veces lo fundamental que es que estos chicos que hoy son muy jóvenes en un futuro próximo puedan ayudarnos".

Rival. "Me espero un Valencia dolido por los últimos resultados, para ellos también es una oportunidad muy buena de continuar en otra competición. Siempre sirve, igual que para nosotros, para ver a jugadores con menos minutaje en una plantilla de primerísimo nivel. Tendré algún reencuentro especial con Dani Raba, un futbolista que el año pasado en los dos últimos años me ha dado muchísimo y me hace especial ilusión verlo. Seguro que es un partido muy competido, que tendremos que dar nuestra mejor versión para poder estar al nivel de la eliminatoria. Tenemos ganas de que llegue y poder ser ambiciosos ya no sólo desde desde el mensaje sino también cuando eche la pelota a rodar".

Convocatoria. "Decidiremos mañana porque estamos en este momento del año donde hay mucha gente con molestias y muchos procesos gripales, entonces no vamos a dar una convocatoria hoy para tener que deshacerla mañana y cambiarla. Vamos a esperar a ver cómo se levantan los futbolistas y decidiremos.

Once. "Puede ser que haya futbolistas que han tenido más peso en minutaje que mañana aparezcan en el once, vamos a esperar cómo recuperan también los que participaron el sábado para ver en qué condiciones llegan y mañana tomaremos la decisión".

Reunión con Irarragorri. "Con Alejandro era la primera vez que nos veíamos en persona, pero ya habíamos mantenido conversaciones y tenemos un diálogo muy fluido. El otro día nos conocimos, tuvimos tiempo para, ya no solo en lo profesional sino en lo personal, compartir muchos momentos y eso siempre es muy positivo. Las expectativas siguen siendo las mismas, las necesidades o las carencias o dónde queríamos mostrar nuevas virtudes en cuanto al mercado invierno no pueden cambiar en función de los resultados, son las mismas. Fue más un tema personal de conocimiento de dos personas, que realmente una reunión de trabajo así que muy positiva. Habíamos hablado varias veces pero hacerlo en persona siempre es mucho mejor".

Mercado. "Nos quedan dos partidos antes de que se abra ese mercado y son los futbolistas que tenemos con los que los vamos a afrontar. Hay tiempo para ir tomando decisiones ya no solo por nuestra parte, como digo siempre sino por el resto de implicados en este caso que normalmente son los otros clubes".

Ascenso. "Cuando me senté aquí dije que habría un momento en estos dos años que estaríamos en disposición de conseguirlo y sigo pensando lo mismo, no sé si será este o el que viene pero habrá un momento que estaremos cerca de ello, tengo ese convencimiento, lo manifesté el primer día y sigo pensando igual. Ojalá pueda ser este año, pero nuestro objetivo son los 50 puntos, a partir de ahí todo lo que podamos conseguir pues bienvenido sea, no nos podemos equivocar, ni cuando los resultados eran malos pensar que íbamos a pelear por descender, ni ahora que hemos sumado dos victorias consecutivas pensar que podemos ser campeones".