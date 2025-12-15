Cambios en la directiva del Sporting: José Riestra, nuevo presidente ejecutivo

Cambios en la directiva del Sporting. Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración, ha anunciado hoy, al término de la junta feneral de accionistas, que se ha nombrado a José Riestra López nuevo presidente ejecutivo del club. También ha comunicado la decisión de designar a David Guerra Gómez nuevo vicepresidente ejecutivo, con el objetivo de "seguir liderando la transformación organizativa y económica de la entidad".

Alejandro Irarragorri ha explicado que, desde junio de 2022, “hemos recorrido un camino excitante y lleno de curvas”. “El Real Sporting de Gijón ha experimentado una transformación importante en casi todos los ámbitos, bajo el liderazgo de David Guerra, y se ha diseñado y ejecutado la renovación integral de Mareo: un centro de alto rendimiento de primer nivel que vuelve a ser referente en el fútbol español y europeo. Se ha reducido y reestructurado una deuda financiera que bloqueaba al Club en 2022, gracias a una ampliación de capital de 7 millones de euros ese mismo año y a la concesión reciente de un préstamo participativo de 11 millones de euros. Se han aumentado notablemente los ingresos en todos los capítulos. Se ha reducido el déficit de cada ejercicio y estamos en camino de conseguir el punto de equilibrio en el actual. Se han implantado procesos y se han profesionalizado los equipos de trabajo”.

Sin embargo, “no hemos conseguido la meta prioritaria: el ascenso a la Primera División”. “Sí hemos tenido algún avance, como jugar el play-off en la temporada 2023/2024, pero ahí nos hemos quedado”. Añadió que es el momento de iniciar una nueva etapa en la que el enfoque futbolístico sea más vertical y minucioso.

En este sentido, resaltó la trayectoria de José Riestra, quien, desde que se incorporó al equipo de Orlegi Sports en 2007, ha sido una de las figuras relevantes en la construcción del grupo y en el desarrollo de su propósito, particularmente en el ámbito del fútbol. Desempeñó distintas responsabilidades en el Club Santos Laguna y fue presidente del Atlas FC, bicampeón y campeón de campeones en la temporada 2021/2022.

David Guerra, nuevo vicepresidente ejecutivo del Real Sporting, seguirá liderando la transformación del Club en el desarrollo del negocio, el impulso internacional y el área institucional.