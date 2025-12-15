Los goles de Gelabert valen su peso en oro: nueve puntos en siete tantos

Cuando el partido asomaba a un reparto de puntos y una nueva oportunidad perdida de sumar una victoria en casa, César Gelabert decidió que la película no podía terminar así. Tras 89 minutos, recogió un pase de Otero, condujo varios metros frente a tres defensores del Granada y batió fuerte y abajo a Luca Zidane.

El palentino es el futbolista diferencial ya no solo por su juego, ahora también por sus goles. No es una sensación solo de los sportinguistas, los datos avalan que sin Gelabert en el campo, el Sporting no estaría ahora mismo codeándose con la parte alta de la clasificación.

Con sus siete tantos esta temporada —más que en toda su carrera anterior al Sporting— le ha dado 9 de los 27 puntos al equipo, los mismos que Andrés Martín al Racing de Santander. O lo que es lo mismo, el 33% de los puntos del Sporting son cosa de Gelabert.

Uno de cada tres dependen de sus dianas. Si a esto se le suma que Dubasin también aparece en esta estadística, con siete goles que se han transformado en siete puntos, el Sporting cuenta con la pareja más decisiva del fútbol español. Las cuentas tan difíciles de cuadrar en verano, en donde se llevó a cabo la mayor inversión de la historia del club en los fichajes de Gelabert y Dubasin, han tardado tres meses en confirmar que sobre estos dos jugadores sí que se puede armar un proyecto para soñar con llegar a Primera.

En una temporada de comienzo irregular, con la destitución de Garitano de por medio, las aguas se han calmado con la llegada de Borja Jiménez y, en especial, con las dos últimas victorias en liga que volvieron a enderezar el rumbo tras cinco jornadas sin conocer la victoria. Gran parte de la culpa la tiene Gelabert, con dos goles ante Real B y Granada para ganar el partido, pero también la nueva solidez que ha alcanzado el equipo, con tres partidos seguidos, incluyendo el de Copa ante el Mirandés, sin encajar un gol.

Un mes de diciembre impecable que se cierra este sábado ante el Leganés, pero que por medio está el Valencia y la Copa del Rey. Hasta en dos ocasiones, en la previa y tras el encuentro ante el Granada, Borja Jiménez remarcó que el foco en el vestuario está en el compromiso liguero, Curbelo secundó estas palabras señalando que "lo más importante es ganar en Liga".

La montaña de diciembre

Implícito en este mensaje que lanza la plantilla está el hecho de superar el escollo del mes de diciembre, gran enemigo en las últimas temporadas. Por el momento, el equipo acumula seis puntos de seis en liga este mes, algo que no ocurría desde diciembre del 2019.

En la pasada campaña, el Sporting llegaba a la jornada 19 con 29 puntos, dos más que los actuales, y en quinta posición dentro del play-off, una situación que no se aleja de la actual, aunque las sensaciones son otras.

La clave pasa por no volver a fallar ante equipos en baja forma, como ya pasó ante Mirandés y Huesca en Liga. El Leganés con dos puntos en las últimas cuatro jornadas, es la última cima para acabar un año de la mejor forma y enfocar el comienzo del 2026 más cerca de ese mantra de llegar al mes de abril en la pelea con los gallos.