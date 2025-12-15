¿Quién es José Riestra? Así es el nuevo presidente ejecutivo del Sporting

El Sporting ya tiene nuevo timonel ejecutivo en una etapa que apunta, por encima de todo, a una palabra: estructura. José Riestra López (Ciudad de México, 1981) llega al club con un perfil muy definido, ligado —según detalla el Sporting sobre su propia trayectoria— a procesos de transformación institucional, a la coherencia interna y al trabajo colectivo como base para sostener un proyecto deportivo. "Pepe" Riestra ya conoce a fondo el club y su entorno.

La decisión de Orlegi de nombrar a José Riestra como nuevo presidente ejecutivo del Sporting parece responder a reafirmar la apuesta para que el equipo logre el objetivo de regresar a Primera División en el corto plazo. También libera a David Guerra, que pasa a la vicepresidencia, de algunos de los frentes de mayor desgaste tras desarrollar esta función desde el desembarco de Orlegi en Gijón.

Riestra, (con raíces asturianas, concentramente en la localidad llanisca de Hontoria) es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac (Ciudad de México). Inició su recorrido en el fútbol junto a Orlegi Sports en el Santos Laguna, participando en la consolidación de un modelo que combinó el desarrollo de la cantera y la estabilidad competitiva durante más de una década. Un modelo, además, asociado a una etapa de títulos nacionales y presencia internacional, dentro de una organización liderada por Alejandro Irarragorri.

En su hoja de ruta aparece también una parada en Europa: en 2011, su paso por el Celtic FC de Glasgow le permitió conocer el funcionamiento de un club bajo estándares UEFA, una experiencia que —según apunta el propio Sporting— amplió su mirada sobre la gestión, el scouting y la planificación de plantillas en contextos de alta exigencia.

Pero el gran sello en el currículum de Riestra, el que lo coloca bajo el foco en clave sportinguista, es su etapa posterior en el Atlas FC. Como presidente, encabezó un proceso de cambio institucional orientado a profesionalizar la toma de decisiones y a construir una cultura basada en devolver al conunto mexicano a lo más alto de la competición. El resultado fue histórico: el bicampeonato de Liga MX (2021 y 2022), que rompió una sequía de 70 años sin grandes éxitos deportivos en el club.

Desde abril de 2024, Riestra figura como director globla de fútbol en Orlegi Sports, liderando la estrategia deportiva dentro del modelo multiclub y supervisando áreas clave como scouting, academias y alto rendimiento, además de participar en la elección y evaluación de entrenadores y responsables deportivos. Una descripción que ayuda a entender el encaje: el Sporting incorpora a un ejecutivo que no llega a improvisar, sino a ordenar, medir y alinear decisiones en cadena. Ya participó activamente en la confección de las últimas plantillas, liderando el gabinete en el que se toman decisiones estratégicas.