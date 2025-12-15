Las peñas del Sporting brindan por una Navidad en ascenso

Antes y después del partido, pero con el brindis de vivir la Navidad con el Sporting en ascenso. La gran familia de peñas sportinguistas celebró este fin de semana diversos actos con la marcha del equipo como protagonista y el propósito de vivir un 2026 repleto de alegrías deportivas.

Ángel Fernández e Isabel Fernández, en el acto de la peña X2. | A. F.

Animada, como siempre, fue la cena de Navidad de la peña Sentimiento Rojiblanco. Tomó parte Juan Otero, aunque no el que fue protagonista, horas antes, en El Molinón. Caretas con el rostro del colombiano alegraron un acto celebrado por la peña presidida por Xuacu Rodríguez en el restaurante Savannah de Gijón.

La veterana peña X2 celebró su 37º. aniversario con una comida en la que se distiguió a su presidente, Ángel Fernández. Isabel Fernández, vicepresidenta, le impuso la insignia de la peña antes de seguir con alegría la trabajada victoria ante el Granada.

Un momento de la celebración de la peña sportinguista El Sueve. | J. G.

En el restaurante Vista Alegre, en Colunga, celebró su 16º. aniversario la peña El Sueve, con su presidente, Germán Alonso, a la cabeza. Invitados estuvieron la peña Mattuso, representada por Emilio Llerandi; La Tiendina, con Pepe Sustacha, Ribadesella, liderada por Roberto Valle y El Cencerru, con Flor Fernández al frente. José Ángel Toyos, alcalde de Colunga, y Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas, se sumaron al acto.

Los miembros de la peña Miluca, junto al exjugador del Sporting, en su comida navideña. | A. M.

También se celebró intensamente el triunfo rojiblanco en la peña sportinguista Miluca. El exrojiblanco Alonso ejerció como anfitrión de una comida navideña organizada en el restaurante La Tonada.