"Preferimos la Liga, pero si se puede todo, mejor": la opinión de los seguidores del Sporting antes de enfrentarse al Valencia

Mareo ya huele a Copa. Con la victoria ante el Granada como incentivo para la gran semana que se presenta con los compromisos de ante Valencia y Leganés, los jugadores del Sporting saltaron al campo 1 ayer para una sesión a puerta abierta en la que los aficionados aprovecharon para ver a sus ídolos. Si bien es cierto que fue un entrenamiento corto, de apenas 45 minutos, y en donde los titulares ante el Granada se quedaron haciendo trabajo regenerativo. El resto, ejercicios de espacios reducidos y posiciones de ataque. En el ambiente, un mensaje: "Si se puede hacer pleno en todo, mejor".

En la imagen de la izquierda, Jennifer Laria, Daniela, Pelayo y Jonás De Diego. En la de la derecha, por la izquierda, Antón Granda y Enzo y Joana Moracho.

Con Pablo García de vuelta junto a sus compañeros (apunta a la lista en Copa), ejercitándose unos minutos más en el campo por su cuenta, la mañana en Mareo cuenta con muchas miradas puestas sobre Dubasin, tras gozar de minutos el sábado.

El mensaje del vestuario de buscar el pleno de puntos para cerrar el 2025, cala también en la grada. "Preferimos la Liga, si se puede todo mejor, pero mejor centrarnos en el partido ante el Leganés, que ya es bastante", reflexiona Jennifer Laria que acompañóaa sus hijos Pelayo y Daniela De Diego para ver el entrenamiento y confiar en conseguir alguna firma para sus balones. "El mejor, Dubasin", afirman los dos jóvenes seguidores. "Estamos bastante bien y lo están trabajando, a ver si logramos entrar en promoción de ascenso", añade Jonás De Diego.

A unos metros, Joana Moracho observaba de cerca los jugadores junto a Enzo Moracho y Antón Granda. En su opinión, "hay que ir a tope a cualquier cosa", señala dejando claro que la Copa no es una cosa menor. "Tener en casa un partido así no se tiene todos los días", comenta, confirmando que estarán presentes mañana ante el Valencia.

La jornada en Mareo deja también la imagen de Juan Otero, que se ejercita con los titulares sin problemas, confirmando que el corte en el tobillo ante el Granada no ha pasado a mayores. La acción durante el partido dejó sin respiración a la afición que veía como tenía que ser retirado en camilla para saltar a los pocos minutos de nuevo al campo sin problemas aparentes.

Manu y Alex Diego

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, a los jugadores de la primera plantilla se les sumó Manu Rodríguez, habitual ya en las convocatorias, y el lateral Alex Diego, se mantienen en dinámica y apuntan a repetir minutos en la nueva ronda de Copa del Rey, ante el Valencia.