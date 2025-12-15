Las primeras palabras de Riestra como presidente ejecutivo del Sporting: habla del mercado de invierno y afirma que su llegada "no representa un cambio de rumbo"
"Hoy no cambia el Sporting: el Sporting evoluciona", ha afirmado la nueva cara visible del club, que anuncia una línea continuista respecto a su predecesor
José Riestra López ha sido nombrado ya nuevo presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, tal y como anunció Alejandro Irarragorri, máximo responsable del club, al término de la junta general de accionistas. Riestra sustituye en el cargo a David Guerra Gómez, que no saldrá de la entidad, puesto que permanecerá con responsabilidades como nuevo vicepresidente ejecutivo, con el objetivo de "seguir liderando la transformación organizativa y económica de la entidad". Estas han sido las primeras palabras del nuevo presidente ejecutivo del Sporting tras conocerse su nombramiento.
Llegada al club
“Para mí es un día muy especial y me llena de orgullo asumir este reto. Quiero agradecer al Consejo de Administración y a todos los colaboradores del Real Sporting la confianza. Estoy seguro de que juntos lograremos el objetivo y pondremos al Sporting en el lugar que merece. El Sporting no necesita un borrón y cuenta nueva, necesita continuidad. El trabajo que se ha hecho permite fortalecer lo que está bien y mejorar lo que nos hará llegar a donde queremos. Mi llegada no representa un cambio de rumbo, sino una oportunidad de consolidar el proyecto y generar mayor cohesión. La historia de este club enseña que el Sporting crece cuando actúa en equipo. No hay individualidades ni protagonistas, hay una institución que se nutre del trabajo de todos. Para ello necesitamos hambre por trascender, humildad para reconocer errores e inteligencia emocional para pedir ayuda cuando las cosas no salen bien. El Sporting ha avanzado, ha crecido y se ha profesionalizado. Hoy no cambia el Sporting: el Sporting evoluciona".
Fichajes de enero
“Ahora mismo, lo más importante es el día a día. Hay muchos partidos por delante antes de llegar al mercado de invierno. Sí creemos que habrá que reforzar puntualmente un par de posiciones, ya he hablado con el míster, pero no es un tema de nombres, sino de equipo. Más allá de quién juegue, necesitamos un equipo con hambre y con un objetivo común”.
