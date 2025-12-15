El Sporting avanza para fichar ya a Brian Oliván: las claves de la operación

El Sporting de Gijón prepara su ofensiva para tratar de cerrar ya el fichaje de Brian Oliván, lateral izquierdo de 31 años, en una operación avanzada este lunes por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y que se está avanzando en las últimas horas. La comisión deportiva abrirá enseguida negociaciones con el entorno de este contrastado defensa, que ya fue objetivo en verano, para tratar de cerrar el que sería el primer fichaje de invierno. La operación se puede cerrar ya, antes de que abra el mercado -el 1 de enero-, ya que el exdefensa del Espanyol de Barcelona es agente libre. Oliván, que se encuentra en buena forma gracias un plan específico, podría ponerse a órdenes de Borja Jiménez enseguida. Esto ayudaría a facilitar su puesta a punto. Entienden los gestores deportivos que este movimiento, en el mercado de jugadores libres, mejora a la plantilla y que no merece la pena correr riesgos a futuro en un mercado tan complejo como es el de enero.

El club rojiblanco prevé ofrecer al lateral izquierdo una oferta por lo que resta de campaña (junio de 2026), más otra opcional, aunque esta estaría condicionada a una serie de objetivos, en principio vinculados a un eventual ascenso a Primera División. Faltan encajar números, aunque las gestiones están bastante encaminadas. Las conversaciones avanzan y se prevé un desenlace cercano, salvo un giro, ahora mismo inesperado. Hay optimismo en un fichaje que cuenta con el visto bueno de Borja Jiménez, el entrenador. Salomon Behar ya está desde México al frente de las gestiones. Hoy y mañana apuntan a ser días claves. Oliván, un defensa contratado (137 partidos en Segunda División y 75 en Primera División), añadiría competencia a una demarcación que cuenta ahora con Diego Sánchez y Pablo García, que ha superado recientemente molestias en el pubis, además de Alex Diego, del filial. Además, puede competir en la demarcación de central. Por otro lado, el área deportiva prevé incorporar a un "9" y vincula el resto de llegadas a eventuales salidas. Pero primero... Oliván. Hay consenso: es el defensa que quieren.