El Sporting proyecta 3,9 millones en pérdidas para 2025/2026 y fija el ascenso como meta: “La meta del club es subir lo antes posible”
“En Segunda División es muy complicado ser rentable", sostiene Martín Hollaender, consejero de Orlegi Sports
El Sporting de Gijón aprobó en junta general de accionistas las cuentas correspondientes al ejercicio 2024/2025, cerrado con unas pérdidas de 3,2 millones de euros, y dio a conocer las estimaciones económicas para el curso 2025/2026. Según las cifras trasladadas, el club prevé unos ingresos de 22.836.325 euros y unas pérdidas de 3.976.071 euros en el próximo ejercicio.
Durante la sesión, Martín Hollaender, consejero de Orlegi Sports y del Sporting de Gijón, fijó el objetivo deportivo del proyecto. “En Segunda División es muy complicado ser rentable. Solo hay ciertas cosas que se pueden ajustar. El enfoque ha sido aumentar los ingresos. Es complicado, pero la meta para el club es subir y hacerlo lo más pronto posible para estar en una situación más sólida para el futuro”, afirmó.
En el tramo final de la junta se produjeron críticas por parte de algunos accionistas a la gestión deportiva del consejo de administración y a la falta de respuestas a determinadas preguntas formuladas durante el turno de intervenciones. Uno de los asistentes llegó incluso a calificar de “maleducado” al consejo por no contestar a algunas de las cuestiones planteadas.
Ante esta situación, el presidente de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, pidió a los accionistas que permanecieran en la sala para atender las preguntas pendientes y dar respuesta a las intervenciones realizadas.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- El Oviedo tiene el ok de Guillermo Almada: será el sucesor de Luis Carrión