El Sporting proyecta 3,9 millones en pérdidas para 2025/2026 y fija el ascenso como meta: “La meta del club es subir lo antes posible”

El Sporting de Gijón aprobó en junta general de accionistas las cuentas correspondientes al ejercicio 2024/2025, cerrado con unas pérdidas de 3,2 millones de euros, y dio a conocer las estimaciones económicas para el curso 2025/2026. Según las cifras trasladadas, el club prevé unos ingresos de 22.836.325 euros y unas pérdidas de 3.976.071 euros en el próximo ejercicio.

Durante la sesión, Martín Hollaender, consejero de Orlegi Sports y del Sporting de Gijón, fijó el objetivo deportivo del proyecto. “En Segunda División es muy complicado ser rentable. Solo hay ciertas cosas que se pueden ajustar. El enfoque ha sido aumentar los ingresos. Es complicado, pero la meta para el club es subir y hacerlo lo más pronto posible para estar en una situación más sólida para el futuro”, afirmó.

En el tramo final de la junta se produjeron críticas por parte de algunos accionistas a la gestión deportiva del consejo de administración y a la falta de respuestas a determinadas preguntas formuladas durante el turno de intervenciones. Uno de los asistentes llegó incluso a calificar de “maleducado” al consejo por no contestar a algunas de las cuestiones planteadas.

Ante esta situación, el presidente de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, pidió a los accionistas que permanecieran en la sala para atender las preguntas pendientes y dar respuesta a las intervenciones realizadas.