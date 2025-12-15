Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sporting vuelve a la carga por Brian Oliván

Los responsables deportivos intensifican los contactos con el lateral, que es agente libre, y pasa a ser un claro objetivo para reforzar al club

Iago Aspas of RC Celta and Brian Olivan of RCD Espanyol compete for the ball during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and RC Celta at RCDE Stadium on November 30, 2024 in Barcelona, Spain. AFP7 30/11/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2024;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;RCD Espanyol v RC Celta - La Liga EA Sports

Andrés Menéndez

El Sporting de Gijón vuelve a la carga a por Brian Oliván, lateral izquierdo de 31 años que también sabe lo que es competir como zaguero. El club rojiblanco ya valoró en el ocaso del mercado de fichajes de verano a este defensa con amplia experiencia en la elite (75 partidos en Primera División y 137 en Segunda División), y que es actualmente agente libre, después de disputar hasta 17 encuentros en la pasada campaña con el Espanyol. La operación vuelve a estar en la mesa, aunque ahora con vistas al mercado de enero. En los últimos días, el club gijonés ya ha escenificado su interés, reabriendo conversaciones con el entorno del defensa. Como Oliván es libre, las negociaciones pueden llevarse a cabo antes de que se abra el mercado de enero, que comienza el 1. El área deportiva, reforzado ahora con la llegada a Mareo como presidente ejecutivo del club de José Riestra, especialista deportivo de la organización, ve con buenos ojos la llegada de este defensa, que es del agrado de Borja Jiménez, el entrenador.

El área deportiva del Sporting pretende llevar a cabo al menos dos fichajes para este mercado de enero, aunque el número total puede variar. Y Oliván encaja, porque puede competir tanto como lateral izquierdo como también como una solución de emergencia para el central, demarcación que inquieta menos con el paso adelante de Curbelo. La idea de los gestores es que parte de los esfuerzos se destinen a contratar a un "9", aunque para llevar a cabo una gran operación se necesitan antes dar salidas.

