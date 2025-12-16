Borja Jiménez valora el perfil de Brian Oliván: “Es distinto a lo que tenemos”

Borja Jiménez reconoció que la eliminatoria en Copa del Rey ante el Valencia se puso enseguida muy difícil. Además, el entrenador reconoció su agrado por Brian Oliván, que apunta a ser el primer fichaje del mercado del Sporting.

Sus declaraciones

Análisis. “Nos golpearon pronto con el primer gol. Tuvimos la situación del empate, pero en líneas generales han sido superiores a nosotros tanto en la primera como en una segunda parte en la que el ritmo bajó”.

Caicedo. “Jordy nos ha dado mucho de espaldas. Lectura buena tanto de él como de Óscar. Ha sido valiente, encarando, lo que le pedimos”.

Guille, Duba y Gelabert, fuera. “César tiene una pequeña molestia; con Duba los médicos nos han prohibido que pueda jugar y Guille era por la carga de minutos”.

Conclusiones. “He sacado conclusiones positivas. Esta competición nos ha permitido poder valorar a otros futbolistas. Hemos visto cosas que notamos de ese crecimiento y mejora. Somos una plantilla de 22 jugadores y todos tenían que tener su oportunidad. El campo estaba muy pesado, en malas condiciones”.

Partido en Leganés. “Es muy importante ganar en Leganés. No están en buen momento, pero es un equipo hecho para ascender. Es una de las salidas complicadas del año. Vamos a ir con todo para intentar hacer esa tercera victoria consecutiva en Liga y que nos posicione bien”.

Mal sabor de boca. “Me voy con mal sabor de boca por perder y a mí no me gusta perder. Hemos estado cerca de seguir con el partido en tablas, pero la diferencia de categoría se nota. Hemos competido bien, pero no nos ha dado. La afición ha vuelto a estar otra vez con el equipo”.

Jugadas polémicas. “No sé cómo ha sido la acción, no sé si ha sido fuera de juego o no. No sé por qué no se hace. Supongo que en las primeras eliminatorias… Esta herramienta nos soluciona muchos problemas, aunque cuando no nos gusta… En Copa, entre todos, tenemos que llevarla al mismo nivel que la Liga”.

Brian Oliván. “Brian es un jugador que lo he sufrido en contra. Tiene mucha experiencia en Primera. Es distinto a los perfiles que tenemos en esa demarcación. Espero que todo pueda avanzar”.

Mercado de fichajes. “No daré nombres ni demarcaciones que queremos. Es faltar al respeto a los que tenemos. El club quiere reforzarse y lo haremos en posiciones que sean necesarias porque puede haber salidas. La relación con Riestra es buena. Ahora va a estar presente en nuestro día a día”.