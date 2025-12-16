Brian Oliván, a un paso de reforzar al Sporting: así está la operación

No pudo ser en verano, pero ahora la historia apunta a ser distinta. El Sporting alcanzó en las últimas horas un principio de acuerdo con Brian Oliván, lateral izquierdo de 31 años, que va a convertirse en el primer fichaje del mercado de invierno, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El club rojiblanco tiene muy encaminado el acuerdo con este contrastado defensa, con más de 70 partidos a sus espaldas en Primera, que se une a la entidad por lo que resta de campaña, hasta junio de 2026, con la opción a firmar un curso más, hasta 2027, si la campaña finaliza con ascenso a Primera División, condiciones que también desveló este periódico ayer en su edición digital. Olivá, que lleva parado desde verano, cuando salió del Espanyol, ya ha dado el visto bueno a la oferta del Sporting y ahora solo faltan pequeño matices, el intercambio de documentos, además de la firma y, después, las pruebas médicas. Está previsto que se desplace a Gijón esta misma semana. Incluso entre el miércoles y el jueves.

Después de discutir todas sus opciones, la dirección del club rojiblanco acordó con Borja Jiménez recuperar las gestiones con Oliván, un defensa que estuvo en la mesa del área deportiva en el ocaso del pasado mercado de verano, aunque aquella operación no cuajó. Entienden los gestores deportivos, y comparte esa visión también Borja, que la apuesta por este experimentado y polivalente defensa merece la pena. Por eso y aunque se han recabado informes de otros zagueros, se ha apostado por anticiparse y no esperar a lo que pueda deparar el mercado de invierno. ¿Por qué se toma esta decisión ahora? Porque se considera que Oliván tiene un alto nivel para la categoría, gran experiencia en Segunda División, puede cubrir dos demarcaciones al ser capaz de actuar de lateral izquierdo como de central, y, como es agente libre, se puede contar con él ya mismo.

Es decir: podría hacer una pequeña mini pretemporada y estaría al 100% a la vuelta de las vacaciones de Navidad, por lo que Borja tendría un primer refuerzo de forma inminente y no habría necesidad de esperar a un mercado de invierno que siempre se dilata y donde no abundan las grandes opciones. La otra alternativa era esperar a que se abriese ya la ventana de invierno –el 1 de enero–. Pero, considera en Mareo, que tampoco iba resulta fácil fichar a un jugador de más nivel. Además, el refuerzo elegido iba a tener sus propias circunstancias. La mayoría de fichajes en enero vienen con inactividad, por lo que de esta manera se acortan los plazos. Oliván, que está deseando sumarse al Sporting, ha estado entrenando con el Constancia de Inca, de Tercera RFEF. Cuenta además con el aval de Borja, que está convencido de que el jugador puede sumar y añadirá competencia a una demarcación donde Diego Sánchez se ha hecho con un hueco, con Pablo García sufriendo problemas con el pubis en las últimas semanas.

Una vez se cierre la llegada de Oliván, el Sporting seguirá analizando el mercado, aunque no se prevén más incorporaciones en la ventana de agentes libres. La idea de la dirección deportiva es la de contratar a un delantero y, si es posible, un extremo, pero para que entren más jugadores se deberán agilizar las salidas.