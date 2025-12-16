Brian Oliván: viaje inminente a Gijón para fichar por el Sporting
El Sporting cierra el acuerdo para fichar al lateral hasta junio de 2026, en un acuerdo que deja abierta la puerta a una renovación hasta 2027 en caso de ascenso a Primera
Brian Oliván, que apunta a ser el primer fichaje del Sporting de Gijón en el mercado de invierno, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, tiene previsto desplazarse a Asturias de manera inminente. Su llegada a Gijón no se prevé, en cualquier caso, para este martes. En principio, al lateral izquierdo, de 31 años, se le espera en Mareo entre el miércoles y el jueves. El defensa, mientras, aguarda a la resolución de los últimos trámites burocráticos en Mallorca, ciudad en la que reside. El acuerdo entre el club rojiblanco y el zaguero quedó resuelto ayer, lunes, después de que los contactos se reactivasen el pasado fin de semana.
Oliván firma con el Sporting para lo que resta de campaña, es decir hasta junio de 2026, pero seguiría en la entidad asturiana hasta junio de 2027 en caso de ascenso a Primera División. El futbolista, que llega en buenas condiciones físicas, después de ejercitarse con el Constancia de Ica, de Tercera RFEF, se incorporará de inmediato a la dinámica de Borja Jiménez y, de esta manera, comenzará un plan especial para estar al 100% cuanto antes. Una vez se cierre su llegada a Mareo, Alex Diego, que este martes apunta a ser el lateral izquierdo titular en El Molinón en la eliminatoria de Copa del Rey entre el Sporting y el Valencia, regresaría a la dinámica del Sporting Atlético.
En Mareo están plenamente convencidos del acierto de este movimiento, que se ha estudiado con profundidad y cuenta con el visto bueno de Borja Jiménez, el entrenador. Entienden que el mercado no garantiza mejores alternativas para reforzar el perfil izquierdo de la zaga que este polivalente defensa, que cuenta con más de 250 partidos a sus espaldas en el fútbol profesional. La comisión deportiva sigue analizando con profundidad el mercado, con el foco puesto en contratar a un "9" y, si es posible, también a un extremo. Aunque, en principio, no moverá ficha ya en el mercado de jugadores libres, sino que se continuarán evaluando perfiles y sondeando opciones para actuar ya cuando abra el mercado de invierno, a partir del 1 de enero. Oliván es, por todo, un caso especial. Un movimiento analizado al detalle en lo que se entiende como una oportunidad de mercado. Además, el club debe antes sacar a jugadores, con Caicedo y Oscar Cortés en la rampa de salida.
