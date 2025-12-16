Nuevas pérdidas de 3,9 millones, un presupuesto de 22,8 y la junta del "maleducados" en el Sporting
Los accionistas del club rojiblanco fueron críticos con el modelo deportivo de Orlegi
La actualidad eclipsó una junta general de accionistas celebraba ayer en El Molinón y en la que los accionistas se mostraron críticos con la gestión deportiva de Orlegi Sports para, después, ser testigos de los cambios anunciados en la estructura. El club aprobó el último ejercicio del Sporting, 2024-2025. Además, los ejecutivos del club anunciaron para el actual ejercicio, 2025-2026, un presupuesto de 22,8 millones de euros y nuevas pérdidas, por valor de 3,9 millones.
"En Segunda División es muy complicado ser rentable. Solo hay ciertas cosas que se pueden ajustar. El enfoque ha sido aumentar los ingresos. Es complicado, pero la meta para el club es subir y hacerlo lo más pronto posible para estar en una situación más sólida para el futuro", afirmó Martin Hollaender, consejero y encargado de detallar las cuentas. Los accionistas intervinieron en distintos momentos. En una de esas intervenciones, uno de los accionistas lamentó la incapacidad de "empatizar" de la actual gerencia con la ciudad. La intervención más llamativa llegó al final. "Son unos maleducados", espetó Jaime Viña, a los consejeros al entender que no estaban contestando a sus cuestiones antes de la amplia intervención final de Irarragorri.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- El acusado del accidente mortal de Lamasanti dice que solo había bebido 'lo justo para la cena' y echa la culpa a la víctima : 'No llevaba luces ni puso el intermitente
- Este es el motivo por el que la Catedral de Oviedo se abarrotó este domingo de jóvenes de toda España