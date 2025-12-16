Nuevas pérdidas de 3,9 millones, un presupuesto de 22,8 y la junta del "maleducados" en el Sporting

La actualidad eclipsó una junta general de accionistas celebraba ayer en El Molinón y en la que los accionistas se mostraron críticos con la gestión deportiva de Orlegi Sports para, después, ser testigos de los cambios anunciados en la estructura. El club aprobó el último ejercicio del Sporting, 2024-2025. Además, los ejecutivos del club anunciaron para el actual ejercicio, 2025-2026, un presupuesto de 22,8 millones de euros y nuevas pérdidas, por valor de 3,9 millones.

"En Segunda División es muy complicado ser rentable. Solo hay ciertas cosas que se pueden ajustar. El enfoque ha sido aumentar los ingresos. Es complicado, pero la meta para el club es subir y hacerlo lo más pronto posible para estar en una situación más sólida para el futuro", afirmó Martin Hollaender, consejero y encargado de detallar las cuentas. Los accionistas intervinieron en distintos momentos. En una de esas intervenciones, uno de los accionistas lamentó la incapacidad de "empatizar" de la actual gerencia con la ciudad. La intervención más llamativa llegó al final. "Son unos maleducados", espetó Jaime Viña, a los consejeros al entender que no estaban contestando a sus cuestiones antes de la amplia intervención final de Irarragorri.