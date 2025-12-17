El lateral izquierdo Brian Oliván ya está en Gijón para fichar por el Sporting

Brian Oliván ya se encuentra en Gijón para cerrar su fichaje por el Sporting hasta junio de 2026, con una opción de ampliación por una temporada más en caso de ascenso a Primera División, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El futbolista ha llegado a la ciudad acompañado de su agente, Jorge Capilla. A su llegada al hotel fue recibido por Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting.

El defensa se someterá ahora a las correspondientes pruebas médicas antes de estampar su firma. Una vez superados los chequeos, Oliván se convertirá en el primer fichaje del club rojiblanco en este mercado de invierno.

El lateral izquierdo, de 31 años, aterrizó este miércoles al mediodía en el aeropuerto de Asturias. La llegada de Oliván a Gijón fue captada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.