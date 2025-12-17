Así fue el primer día de Brian Oliván en Gijón para firmar por el Sporting: de Palma a la bienvenida de Villaseñor

Aterrizó en Asturias en un vuelo procedente de Palma de Mallorca, puntual, a las 13:55 horas del mediodía. A la salida del aeropuerto le esperaba ya el delegado del club gijonés, Mario Cotelo, su sombra durante sus primeras horas. La llegada de Brian Oliván (Barcelona, 1994) a Gijón, captada ayer en exclusiva por la cámara de LA NUEVA ESPAÑA, se produjo poco después. "Muchas gracias", respondió el futbolista a la bienvenida de este periódico. Pasadas las 14:40 horas, Oliván, cargado con una maleta, accedía ya al Hotel Zentral Rey Pelayo junto a su agente, Jorge Capilla. Allí, en el interior del hotel, le esperaba el director de gestión deportiva, Israel Villaseñor, con quien se fue poco después a comer. Luego, un día de no parar: una decena de pruebas médicas y un sinfín de presentaciones. Saludos a los fisioterapeutas, a empleados del club, a todo el personal. Los jugadores, para esa hora, ya estaban fuera de las instalaciones. Aunque la flamante nueva incorporación del Sporting tendrá este jueves la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico.

Atrás queda un miércoles agotador: una mañana de viaje, luego una comida institucional y, más tarde, un sinfín de pruebas médicas hasta llegar, a última hora de la tarde, al hotel para descansar. Hoy, Brian Oliván se convertirá ya en el primer fichaje de invierno del Sporting, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA.

Ya solo falta la confirmación oficial. Lo demás quedó resuelto ayer, en una jornada extenuante, en la que el nuevo lateral izquierdo rojiblanco ya comprobó de primera mano la envergadura de la que será su nueva entidad. Firma para lo que resta de campaña (junio de 2026). Pero en el acuerdo ambas partes se guardan una baza: puede renovar un curso más, hasta 2027, en caso de ascenso a Primera División. Sin duda, una prueba de la confianza que tiene el club en este experimentado defensa, de 31 años y con más de 250 partidos en el fútbol profesional. Pero también habla de la fe que tiene el propio lateral izquierdo en el proyecto del Sporting.

Si todo va bien, su contratación será anunciada a lo largo de la jornada de hoy. Ayer, Oliván superó con garantías todas las pruebas. Pese a la inactividad, llega en forma —viene de ejercitarse con el Constancia de Inca—. "Tiene experiencia. Lo he sufrido como jugador", le ponderó el pasado martes en la sala de prensa de El Molinón Borja Jiménez, que ya lo espera como agua de mayo.

El equipo se ejercita en Mareo hoy (10:30 horas). En principio, parece complicado que el defensa pueda ya arrancar con sus compañeros. Pero no está descartado. Dependerá de cuando se remate la burocracia, que es siempre latosa. Aunque quizá no va a estar aún para competir el sábado en el encuentro en Butarque ante el Leganés, su pronta llegada permitirá facilitar su adaptación al entorno y ganar tiempo para estar ya, a la vuelta de Navidad, al 100%. En Mareo hay una enorme confianza en su contratación y la certeza de que va a sumar desde el primer día. n